ఆ రాశివారికి నేడు పట్టిందల్లా బంగారమే- వ్యాపారంలో విశేషమైన ధనలాభాలు!
2026 అక్టోబర్ 1వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 1, 2026 at 12:10 AM IST
Horoscope Today 1st October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 1వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్ధిక విషయాల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. మంచి కాలం నడుస్తోంది. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి. ప్రయాణాలు అనుకూలం. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ద పెట్టండి. విఘ్నవినాయకుని దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషంగా గడిచిపోతుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో అనుకూల ఫలితాలు వెలువడుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు.సమాజంలో మీ పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. నూతన వాహనయోగం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సిద్ధించాలంటే పట్టుదల, ఏకాగ్రత అవసరం. ఉద్యోగంలో సమస్యలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక పరమైన లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. అనవసర వివాదాలలో తలదూర్చవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్న, చిన్న గొడవలు ఉండవచ్చు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ముఖ్యమైన పనుల వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మంచి శుభకాలం నడుస్తోంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో సత్ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా జరుగుతాయి. కీలక వ్యవహారంలో అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. ఆర్థికంగా పురోగతి సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివాష్టకం పఠించడం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. సద్భుద్ధితో చేసే పనులు కీర్తిని పెంచుతాయి. కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్యలు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపార పరమైన ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నతస్థితికి చేరుకుంటారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో విజయ సూచన ఉంది. అధికారులు, సహోద్యోగుల సహకారం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా పురోగతి సాధిస్తారు. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించడం మంచిది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. విశేషమైన యోగదాయకంగా కాలం. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగంలో సమయపాలన, క్రమశిక్షణతో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. విశేషమైన ధనలాభాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ లక్ష్మి నారాయణుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో అనుకూలత పెరుగుతుంది. కీలక విషయాల్లో ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగంలో గౌరవం, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. భూ, గృహ, ధనయోగాలున్నాయి. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు చాలా అనుకూలమైన రోజు. మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు విజయాన్ని అందిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ అధిక ఖర్చులు నియంత్రించడం అవసరం. ముఖ్యమైన విషయాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. కుటుంబంలో ఘర్షణలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
తిరుమల బేడీ ఆంజనేయస్వామి కథ- శ్రీవారి ఎదురుగా హనుమంతుడికి తల్లి అంజనాదేవి ఎందుకు సంకెళ్లు వేసింది?
ఉండ్రాళ్ల తద్ది 2026 ఎప్పుడు? గౌరీ దేవి అనుగ్రహం కోసం చేసే నోము విశిష్టత ఇదే!