ఆ రాశి వారికి నేడు ఆర్థిక లాభాలు- శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభకరం!
2026 నవంబరు 1వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 1, 2026 at 12:03 AM IST
Horoscope Today 1st November 2026 : 2026 నవంబరు 1వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికారులు మీకు కీలక బాధ్యతలు అప్పజెప్పే అవకాశం ఉంది. మీ సమర్ధతను నిరూపించుకునే అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపార విస్తరణకు సంబంధించిన ప్రణాళికలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఆదాయమార్గాలు విస్తరిస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. నూతన ప్రయత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. వ్యాపార లావాదేవీలు లాభదాయకంగా కొనసాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో, కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో దృఢమైన సంకల్పంతో కృషి చేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో చాకచక్యంగా వ్యవహరించడం వల్ల లాభాలు పెరగవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుభవంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వృథా ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పరస్పర అవగాహనతో బంధాలు బలపడతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎదురయ్యే వ్యతిరేక పరిస్థితులను వివేకంతో ఎదుర్కోవాలి. ముఖ్యమైన పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి కాకపోయినా నిరాశ చెందవద్దు. వ్యాపారంలో కీలక ఒప్పందాలు చేసుకునే ముందు లోతుగా పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సున్నితంగా వ్యవహరిస్తే బంధాలు దృఢ పడతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ సమతుల్యంగా వ్యవహరిస్తే శ్రమ, ఒత్తిడి తగ్గుతాయి. వ్యాపారంలో కీలక నిర్ణయాల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆర్థిక వనరులు వృథా చేయకుండా ప్రాధాన్యత క్రమంలో వినియోగించాలి. ముఖ్యమైన విషయాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు పాటించండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో చిన్న చిన్న ఆటంకాలున్నప్పటికీ మనోధైర్యంతో అధిగమిస్తారు. అధికారుల ప్రోత్సాహం కొండంత బలాన్నిస్తుంది. వ్యాపారంలో గత అనుభవంతో మంచి లాభాలు గడిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను ప్రదర్శించే అవకాశాలు లభిస్తాయి. అధికారులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు అభివృద్ధికి బాటలు వేస్తాయి. ఆర్ధికంగా పురోగతి సాధిస్తారు. సమాజంలో ప్రజాదరణ పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ జీవితం సంతృప్తికరంగా సాగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీరు చూపే పట్టుదల, కార్యదక్షత మీకు మంచి గుర్తింపును తీసుకువస్తుంది. పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. వ్యాపారాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రయాణాలు ఫలప్రదంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర పారాయణ శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. బుద్ధిబలంతో, చాకచక్యంతో ఉద్యోగంలో సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. వ్యాపారంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆర్థికాభివృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న ఘర్షణలు ఉండవచ్చు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ విధులు సక్రమంగా నిర్వహించడం వలన గుర్తింపు పొందుతారు. పనిప్రదేశంలో మీ ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. స్పష్టమైన ఆలోచన విధానంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. డబ్బుకు లోటుండదు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతాయి. స్థిరాస్తి వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సిద్ధి వినాయకుని దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా గడిచిపోతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా పూర్తి కావడంతో ఆనందంగా ఉంటారు. ఆర్థికంగా విశేషమైన ధనయోగం ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. శుభకార్యాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
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