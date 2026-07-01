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ఆ రాశివారికి నేడు అన్నీ ప్రతికూల ఫలితాలే- ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే బెటర్!

2026 జులై 1వతేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 1, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 1st July 2026 : 2026 జులై 1వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అవసరానికి సహచరుల సహకారం లభిస్తుంది. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం మంచిది. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. ముందుచూపుతో ఆర్థికాభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. ఖర్చులపై నియంత్రణ అవసరం. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. మీరు చేపట్టే సత్కార్యాలతో సమాజంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోబలంతో ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో భాగస్వామ్యుల మద్దతుతో విజయం సాధిస్తారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం వల్ల ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. సహోద్యోగుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబంలో పెద్దల మాటకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సహకార భావనతో, సమష్టి నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్లడం వలన సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆత్మీయుల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. మీ ఆత్మవిశ్వాసానికి భంగం కలిగే సందర్భాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకోవడం ముఖ్యం. వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. డబ్బు తెలివిగా ఖర్చు చేయండి. శనిధ్యానం శుభాలనిస్తుంది.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ బుద్ధిబలంతో ఉద్యోగంలో సమస్యలు సునాయాసంగా పరిష్కరించి ప్రశంసలు పొందుతారు. మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపార వ్యవహారాలు తెలివిగా చక్కబెడతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో అనుకూలత ఉంటుంది. ప్రయాణాలు లాభదాయకం. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. సిద్ధి వినాయకుని ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభయోగాలున్నాయి. నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి మంగళకరమైన రోజు. ప్రారంభించిన పనులు పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి సాధిస్తారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ బాధ్యతలు సహనంతో నిర్వహించడం వలన శాంతి నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. గురు దక్షిణామూర్తి ధ్యానం శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమించి విజయవంతంగా ముందుకు సాగుతారు. ఆర్థికంగా గతంలో ఉన్న సమస్యలు క్రమంగా తొలగుతాయి. బంధుమిత్రులతో అనుబంధం దృఢపడుతుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో సమయస్ఫూర్తితో నడుచుకోవాలి. కుటుంబంలో శుభకార్యాల సంబంధిత చర్చలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి అష్టోత్తర శతనామావళి పారాయణ శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో హోదాతో పాటు బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా నడుచుకోవడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశించిన విధంగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. శుభకాలం కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించడం మంచిది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా పెద్దల, అనుభవజ్ఞుల సలహాలతో ఆటంకాలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సకాలంలో నిర్వహించడం వల్ల అధికారుల మద్దతు పొందుతారు. ఆర్థికంగా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ రుణభారం ఉండదు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆశించిన ఫలితాల కోసం శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ ఖర్చులు కూడా పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. బంధువులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించడం మంచి పద్ధతి. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం

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