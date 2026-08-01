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ఆ రాశి వారికి కుటుంబంలో కలహాలు- ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు- శివారాధన శ్రేయస్కరం!

2026 ఆగస్టు 1వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 1, 2026 at 12:05 AM IST

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Horoscope Today 1st August 2026 : 2026 ఆగస్టు 1వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించడం మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించండి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. సూర్యనారాయణమూర్తి ధ్యానం శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం అనుకూలత వల్ల విశేషమైన శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులోనే ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో సమష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆదాయం పెరగడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విందువినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పనిభారం, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. పనులు వాయిదా వేయకుండా పూర్తి చేస్తే మంచిది. వ్యాపారంలో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటే నష్టభయం ఉండదు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో విభేదాలు రాకుండా చూసుకోండి. ఒక సంఘటన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో విజయం చేరువలో ఉంది. మీ సమర్ధతను అధికారులు గుర్తించి పదోన్నతులతో ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారులు నూతన ప్రయత్నాలతో మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఆదాయ వనరులు విస్తరిస్తాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలకు సంబంధించిన చర్చలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ సమయస్ఫూర్తితో అధిగమిస్తారు. సమాజంలో పేరొందిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి. ఈ పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న కలహాలు ఉండవచ్చు. శాంతం, సహనం అవసరం. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం అన్నివిధాలా సహకరిస్తోంది. ఇంటా బయట మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉద్యోగంలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారం నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆర్థిక నిల్వలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో అన్నివిధాలా అనుకూలత ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. సన్నిహితులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. బంధుమిత్రులతో అనుబంధం బలపడుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు సాఫీగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ బుద్ధిబలంతో క్లిష్టమైన సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఉద్యోగంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబాభివృద్ధికి సంబంధించిన ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. గృహంలో జరిగే ఉత్సవాలు, వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో స్వల్ప ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. వ్యాపారంలో స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు నియంత్రణలో ఉంచుకోండి. బంధుమిత్రుల సూచనలు పాటిస్తే కుటుంబ సమస్యలు దూరమవుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తారు. దైవానుగ్రహంతో ముఖ్యమైన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. స్థిరమైన ఆదాయం ఏర్పడుతుంది. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడి మనశ్శాంతి, సంతోషం లభిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ముఖ్యమైన చర్చలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. గణనాయకాష్టకం పఠించడం శుభకరం.

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