ఆ రాశివారికి పదోన్నతులు- ఆర్థిక లాభాలు- శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం!
2026 సెప్టెంబర్ 19వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : September 19, 2026 at 7:25 AM IST
Horoscope Today 19th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 19వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన విషయాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. ఉద్యోగంలో లక్ష్యాలు నెరవేరుతాయి. సహోద్యోగుల సహకారం ఉంటుంది. వ్యాపార, ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లో అనుభవజ్ఞుల సూచనలు ఉపయోగపడతాయి. మితవ్యయం పాటించండి. కుటుంబంలో శాంతి కోసం కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులలో అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగరీత్యా దూరప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. వ్యాపారులకు ప్రముఖులతో ఏర్పడే పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సరైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే లాభదాయకమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీలో ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా, వ్యాపారపరంగా, ఉద్యోగపరంగా చాలా అదృష్టమైన రోజు. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఆర్ధికంగా ఉన్నతస్థితి లభిస్తుంది. సన్నిహితులతో ఆనందకరమైన సమయం గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషంగా గడిచిపోతుంది. ఉద్యోగంలో స్వయంకృషితో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా మంచి సమయం. పెట్టుబడులపై లాభాలు పెరుగుతాయి. స్థిరాస్తి లావాదేవీలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు ఉపయోగపడతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉద్యోగంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగాలి. సహచరుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. వివాదాస్పద అంశాల్లో తలదూర్చవద్దు. సంయమనం పాటించండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ప్రశాంతంగా నడుచుకోవడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయి. మీ తల్లిగారి అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సోదరులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఒక తీర్థయాత్ర ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విశేషమైన పురోగతి సాధిస్తారు. మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి అనుకూలమైన సమయం. బంధుమిత్రులతో అనుబంధం మరింత బలపడుతుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు మనోధైర్యంతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో సమయపాలన, క్రమశిక్షణతో ఊహించిన దాని కంటే అధిక ఫలితాలు పొందుతారు. వ్యాపారంలో పోటీ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. బంధువుల ఇంట జరిగే శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. మీ శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి శుభప్రదమైన రోజు. వృత్తిపరంగానూ లాభించవచ్చు. ఆటంకాలకు ఆందోళన చెందకుండా ధైర్యంగా వ్యవహరించాలి. సామాజికంగా మంచి కీర్తి ప్రతిష్ఠలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పుతో ముందుకు సాగితే పరిస్థితులు మెరుగు పడతాయి. ఒక ఘటన బాధిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పరిస్థితి అంత ఆశాజనకంగా లేదు. అందరినీ కలుపుకుని ముందుకు పోవడం వలన మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. కొందరి మాటలు, ప్రవర్తన బాధిస్తుంది. వాదనలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం అవసరం. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణ స్వామి ఆరాధనతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
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