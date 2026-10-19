ఆ రాశివారికి అనారోగ్య సమస్యలు- ఆర్థిక ఇబ్బందులు- కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం!
2026 అక్టోబర్ 19వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 19, 2026 at 12:03 AM IST
Horoscope Today 19th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 19వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలను అధిగమించవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం కలగవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో, సన్నిహితులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి. దూరప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. దూర దేశాలకు, తీర్ధయాత్రకు ప్రయాణం చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ప్రియమైన వారి నుంచి శుభవార్త అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా కొన్ని శుభ పరిణామాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగంలో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి మంచి ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఆదాయం పెరగడం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక, దైవిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తించి ప్రశంసలు అనుకుంటారు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆందోళన కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న మనస్పర్థలు ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన అన్ని పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగి మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో మీ అంకిత భావానికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. నాయకత్వ లక్షణాలతో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉద్యోగంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగాలి. సహచరుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. వివాదాస్పద అంశాల్లో తలదూర్చవద్దు. సంయమనం పాటించండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ప్రశాంతంగా నడుచుకోవడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సోదరులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఒక తీర్థయాత్ర ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మంగళప్రదంగా ఉంటుంది. ధార్మికమైన ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగంలో చాకచక్యంగా వ్యవహరించి సత్ఫలితాలు రాబట్టుతారు. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. లక్ష్మీకటాక్షంతో ఐశ్వర్యవంతులవుతారు. పెద్దలతో కీలమైన చర్చలు ఫలవంతం అవుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ఆనందదాయకంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ లలితాసహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు మనోధైర్యంతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో సమయపాలన, క్రమశిక్షణతో ఊహించిన దాని కంటే అధిక ఫలితాలు పొందుతారు. వ్యాపారంలో పోటీ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. బంధువుల ఇంట జరిగే శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. మీ శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ముఖ్యమైన సమావేశాలు, చర్చల్లో మీ వాక్పటిమకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆత్మీయులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఆదాయ అవకాశాలు మెరుగు పడతాయి. ఆర్థిక పురోగతి ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.
ఆ రాశివారికి పదోన్నతులు- ఆర్థిక లాభాలు- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!
ఆ రాశివారు వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి- ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం- శ్రీ దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం!