ఆ రాశివారికి ఊహించని ఆర్థిక నష్టాలు- కుటుంబ సభ్యులతో వాదనలు- సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం!
2026 నవంబరు 19వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 19, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 19th November 2026 : 2026 నవంబరు 19వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మానసిక ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. వృత్తిపరంగా మీ కర్తవ్యాలను నిబద్ధతతో నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారాభివృద్ధికి అవసరమైన పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ నైపుణ్యాలకు విశేషమైన ఆదరణ లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో పోటీని అధిగమించి మీ సమర్ధతను చాటుకుంటారు. వ్యాపార విస్తరణకు అనుకూలమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఒక వ్యవహారంలో ధనలాభం అందుకుంటారు. ఊహించని విజయం లభించవచ్చు. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అధిగమించే నైపుణ్యం పెరుగుతుంది. అధికారులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. వ్యాపారంలో అందుబాటులో ఉన్న వనరులతో మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరగవచ్చు. వ్యాపారులు ఈ రోజు తీవ్రమైన పోటీని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఊహించని ఆర్థిక నష్టాలు సంభవించే సూచనలున్నాయి. పెట్టుబడులు, స్పెక్యూలేషన్లకు ఈ రోజు తగిన రోజు కాదు. కుటుంబ సభ్యులతో వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కర్తవ్యనిష్ఠకు మద్దతు లభిస్తుంది. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారంలో పోటీ పెరిగినప్పటికీ శ్రమకు తగిన ఫలితాలు పొందుతారు. కొత్త ప్రయత్నాలు కొంతకాలం వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదృష్టయోగం ఉంది. వ్యక్తిగతంగా మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో వినూత్నమైన ఆలోచనలు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక వనరులను మెరుగు పరచుకునే అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ బాధ్యతలు సమర్ధవంతంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ప్రయాణాల్లో శ్రద్ధ వహించాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాదేవి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. మీ పనితీరుకు మంచి ఆదరణ లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభసాటి ప్రతిపాదనలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. స్వయంకృషితో ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఒక ముఖ్యమైన వ్యవహారం ఓ కొలిక్కి వస్తుంది. మిత్రులు, సన్నిహితుల నుంచి విలువైన సూచనలు అందుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ అనుభవపూర్వకంగా నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం లభిస్తుంది. ఆదాయంలో గణనీయమైన మెరుగుదల ఉంటుంది. మితవ్యయం పాటించండి. నిరంతర ప్రయత్నాలతో ఆశించిన స్థాయికి చేరుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు తగ్గించి పొదుపుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లో ఇతరుల ఒత్తిడికి లోనుకావద్దు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా, వ్యక్తిగతంగా ప్రజాదరణ, గౌరవమర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా చాలా బాగుంటుంది. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టిన పెట్టుబడులు ద్వారా మంచి లాభాలు పొందుతారు. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా మీ సమర్ధతను నిరూపించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాల బాటలో నడుస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. అధికారులతో జరిపే సంప్రదింపులు ఫలప్రదం అవుతాయి. పటిష్టమైన ప్రణాళికతో ఆర్థిక విజయాలు సాధిస్తారు. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రయాణాలు ఆనందకరంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి ధ్యానం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగులు ఆచి తూచి అడుగేయాలి. పనులు వాయిదా వేయకుండా పూర్తి చేసుకోవాలి. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు జాగ్రత్తగా పరిశీలించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆర్థిక పరమైన, ఆస్తికి సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో ప్రతికూలత ఉంటుంది. ప్రియమైనవారితో విభేదాలు, వివాదాలు, మనస్పర్థలకు అవకాశం ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
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