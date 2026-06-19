ఆ రాశివారు నేడు పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త ఉండాలి!- గణాధిపతుని దర్శనం శుభకరం!
2026 జూన్ 19వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : June 19, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 19th June 2026 : 2026 జూన్ 19వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఏ నిర్ణయమైనా ఆలోచించి తీసుకోవాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఖర్చులు నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి. నూతన ఆదాయ మార్గాల కోసం అన్వేషిస్తారు. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. దుర్గాదేవి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో నూతన ప్రాజెక్టులు అందుకుంటారు. వ్యాపారం నిమిత్తం తీరికలేని పనులతో విశ్రాంతి లోపిస్తుంది. ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. బాధ్యతాయుతంగా పనిచేసి పదోన్నతులు అందుకుంటారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీరామనామ జపం శ్రేయస్సునిస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా అభివృద్ధితో పాటు నూతన ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి పెడితే మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ సామర్ధ్యానికి తగిన హోదా లభిస్తుంది. బాధ్యతలతో పాటు ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో వివాదాలకు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కుటుంబంతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశాజనకంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. సన్నిహితులతో వాదప్రతివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. సూర్యారాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, వ్యాపారంలో లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆర్థికంగా మెరుగైన పురోగతి ఉంటుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. పరోపకార కార్యక్రమాలతో కీర్తి పెరుగుతుంది. కుటుంబసభ్యులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. గణాధిపతుని దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టుదలతో విజయాలు లభిస్తాయి. వృత్తి పరంగా కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికి ధైర్యంతో ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. వ్యాపారంలో సరైన వ్యూహాలు లాభాలు అందిస్తాయి. కుటుంబ సమస్యలు చర్చల ద్వారా పరిష్కారం అవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. దైవ దర్శనాలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకర పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరమైన చికాకులు చుట్టు ముడతాయి. ఉద్యోగంలో స్థానచలనం ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికపరమైన లాభాలు మెండుగా ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో శాంతిస్థాపన కోసం కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. నిరంతర కృషితో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో క్రమంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి, స్థిరత్వం ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్య స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో ఆరోగ్యం, సంపద, సంతోషం లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో సహచరుల సహకారంతో అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరు పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. ఆర్థికంగా విశేష లాభాలు ఉన్నప్పటికీ పెట్టుబడులు, ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమన్వయంతో గృహంలో శాంతి నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ధ్యానం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. సమయానికి పనులు పూర్తి చేయడం వలన మేలు జరుగుతుంది. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలు కొంతకాలం వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆస్తి, ధన వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతంగా వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తగ్గుతాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
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