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ఆ రాశి వారికి నేడు అదృష్టఫలాలు- ఆకస్మిక ధనలాభాలకు అవకాశం- శివపార్వతుల దర్శనం శుభప్రదం!

2026 ఆగస్టు 19వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 19th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 19వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. ఉద్యోగంలో అనుకూలత ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తి కావడంతో ప్రశాంతంగా ఉంటారు. మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. గృహ సంబంధ విషయాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంది. వృత్తి వ్యాపారాల వారికి అనుకూలంగా ఉంది. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అనుకున్న ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి. బంధుమిత్రుల సహకారం ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో చంచలత్వం లేకుండా స్థిరమైన నిర్ణయాలతో ముందుకు సాగాలి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో సమయానుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సామాన్య ఫలితాలు ఉంటాయి. అధికారులతో వాగ్వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. అనవసర ధనవ్యయం జరగకుండా చూసుకోండి. బంధువులతో వాదనలు, విభేదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. కుటుంబ విషయాల్లో సంయమనం పాటించండి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ ఆపదలు తొలగిస్తుంది.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ వృత్తిజీవితం ఓ కీలక ఘట్టానికి చేరుతుంది. ఉద్యోగులకు బదిలీ, ప్రమోషన్ లేదా జీతం పెంపు వంటివి ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కొత్త ఉద్యోగంలో చేరే అవకాశాలున్నాయి. కొత్త పరిచయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆరాధన శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. స్నేహితుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, గౌరవం లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇంతకాలం మీరు పడిన శ్రమకు ఫలితం దక్కుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తి కరంగా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్ ప్రణాళికలు కార్యరూపంలోకి వస్తాయి. ఉద్యోగంలో మనోధైర్యంతో చేసే ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. వ్యాపారంలో సమిష్టి నిర్ణయాలు లాభదాయంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పుతో వ్యవహరించాలి. సన్నిహితులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శ్రేయస్కరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదృష్టఫలాలు అందుతాయి. ఇంతకాలం మీరు పడిన శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు ఉంటాయి. అధికారులు మీకు అనుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాలు ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ప్రయాణాల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోవాలి. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివపార్వతుల దర్శనం శుభప్రదం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విజయపరంపర కొనసాగుతుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు, గౌరవం దక్కుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరగకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో సందర్భానుసారంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మేలు జరుగుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. పనిప్రదేశంలో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు. మీ కోపం, పరుష మాటలతో సన్నిహితులతో సంబంధాలు దెబ్బ తినకుండా చూసుకోండి. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. ఆరోగ్య సంబంధమైన విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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