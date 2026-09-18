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ఆ రాశివారికి ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు- కుటుంబ కలహాలు అశాంతి- ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు!

2026 సెప్టెంబర్​ 18వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
రాశిఫలాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2026 at 12:04 AM IST

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Horoscope Today 18th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్​ 18వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రత, చిత్తశుద్ధి ఉంటేనే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఆధ్యాత్మికపరమైన యాత్రలు చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు రాకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పరిస్థితులు క్రమంగా మెరుగు పడతాయి. ఆర్థిక అవసరాలకు సరిపడా నిధులు అందుబాటులో ఉంటాయి. సమావేశాలు, చర్చల్లో చక్కగా రాణిస్తారు. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలకు సంబంధించి ఒక సంతోషకరమైన సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆర్థికంగా అనుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి. గత కొంతకాలంగా వాయిదా పడిన పనులు తిరిగి పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా వేసే ప్రతి అడుగు ఆలోచించి వేయాలి. ఉద్యోగంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు సమయస్ఫూర్తితో అధిగమిస్తారు. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపాటు లేకుండా నిదానంగా వ్యవహరించాలి. ఖర్చులు ఆదాయాన్ని మించకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. దృఢమైన సంకల్పంతో ముందుకు సాగాల్సిన సమయం. లక్ష్యంపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తే విజయం సులువుగా లభిస్తుంది. ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా ప్రయత్నం ఆపవద్దు. ఆదాయం, ఖర్చులు సమతుల్యం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగాల్సిన సమయం. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతంగా, స్పష్టంగా వ్యవహరించడం వలన బంధాలు పటిష్టం అవుతాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పరిస్థితులు క్రమంగా మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం లభించడంతో ఉత్సాహంగా ఉంటారు. శుభవార్త వింటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ పాటించడం మంచిది. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారంలో ఎదురయ్యే నూతన అవకాశాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో సమయపాలనతో పనిచేస్తే ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ఉద్యోగంలో అధికారులు ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్య పరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్ర పారాయణం శుభప్రదం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. సమయానుకూలంగా నడుచుకోవడం మంచిది. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు కూడా పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులను ఒక క్రమపద్ధతిలో నిర్వహించడం అవసరం. ఉద్యోగంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. సమయ పాలనకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. డబ్బు విషయంలో ఖర్చులు తగ్గించుకుని పొదుపుపై దృష్టి సారించడం మంచిది. బంధువులతో మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు సులభంగా, సకాలంలో పూర్తవుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో ఆశాజనకమైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఒక ఊహించని విజయం ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా కొంత అనుకూలత, మరికొంత ప్రతికూలత ఉండవచ్చు. ప్రతికూలతను కూడా అనుకూలంగా మార్చుకోగలిగితే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థికంగా తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండి స్థిరచిత్తంతో వ్యవహరించాలి. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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