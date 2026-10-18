ఆ రాశివారు వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి- ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం- శ్రీ దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం!
2026 అక్టోబర్ 18వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 18, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 18th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 18వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకెళ్తే సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును సాధిస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలకు అనువైన సమయం. అనుభవజ్ఞుల సలహాలతో చేసే ప్రయత్నాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలకు సంబంధించిన చర్చలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. సహోద్యోగుల సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అనువైన సమయం. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి సామాజిక ఉత్సవాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. నూతన వాహనయోగం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిభారం, శ్రమ పెరగవచ్చు. అన్ని విషయాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో అభిప్రాయభేదాలు తలెత్తవచ్చు. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. వైద్యపరమైన ఖర్చులు పెరగవచ్చు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి. స్పష్టమైన ప్రణాళికతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నతస్థానానికి చేరుకుంటారు. ఒక శుభవార్త మీలో నూతన ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ సమర్ధతకు పెద్దల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణతో మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించి పనుల్లో తరచూ ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. ఉద్యోగులు పనిప్రదేశంలో అనవసర రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. వ్యాపారులకు మంచి యోగదాయకంగా ఉంటుంది. నూతన ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు సాగి ఉన్నతమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో ఒత్తిడిని అధిగమించి లాభాలబాటలో నడిపిస్తారు. సమయాన్ని సమర్ధవంతంగా ఉపయోగించడం వల్ల సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. మీ తెలివితేటలకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. సమాజంలో మీ కీర్తిప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. కొన్ని పరిణామాలు నిరుత్సాహం కలిగించినప్పటికీ మనోధైర్యం కోల్పోకుండా వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులపై దృష్టి సారించడం మంచిది. శత్రువుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన అవకాశాలు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాలి. అనవసర వాదనలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. వ్యాపారంలో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఖర్చు చేయడం మంచిది. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి శుభప్రదమైన రోజు. వృత్తిపరంగా చక్కగా రాణిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆటంకాలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సమయస్ఫూర్తితో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో లాభదాయకమైన ఫలితాలు పొందుతారు. ఉద్యోగంలో మనసుపెట్టి పని చేయడం వల్ల పదోన్నతులు లభిస్తాయి. మీ సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత మెరుగు పడుతుంది. ఒక ముఖ్యమైన సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సంతానం పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ కనకదుర్గాదేవి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
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