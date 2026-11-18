ఆ రాశివారికి ఖర్చులు పెరగడం నిరుత్సాహం- సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం!
2026 నవంబరు 18వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 18, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 18th November 2026 : 2026 నవంబరు 18వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా నూతన బాధ్యతలు స్వీకరించాల్సి ఉంటుంది. మీ సమయస్ఫూర్తితో, కార్యదక్షతతో అధికారుల విశ్వాసాన్ని చూరగొంటారు. ఆర్థికంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది. సన్నిహితుల సహకారంతో నూతన ఆదాయ వనరులు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. బంధుమిత్రులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులకు ఈ రోజు అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. అధికారయోగం ఉంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి పదోన్నతులతో ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరంగా ఎదురయ్యే సమస్యలు అనుభవంతో పరిష్కరిస్తారు. వ్యాపారంలో స్వీయ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆదాయంలో పెరుగుదల లోపించడం, ఖర్చులు పెరగడం నిరుత్సాహం కలిగిస్తుంది. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు పనిప్రదేశంలో అనవసర రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. వ్యాపారంలో నూతన ఆలోచనలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. వృథా ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకుంటే ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఘర్షణలు మానుకోండి. ఊహించని ఖర్చులకు సిద్ధంగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా ఈ రోజు మీ జీవితం కొత్త మలుపు తిరుగుతుంది. అన్ని రంగాల వారికి బంగారు భవిష్యత్ గోచరిస్తోంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. అవసరాలకు సరిపడా ఆర్థిక వనరులు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో నూతన విషయాలను నేర్చుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరిగే సూచన ఉంది. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన రోజు. ఆర్థిక లాభం, సామాజిక పరపతి పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో శాంతి, సమన్వయ ధోరణి నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో నూతన ఒప్పందాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. పోటీని సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా విశేషమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త ఆత్మవిశ్వాసం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో నిబద్ధతతో వ్యవహరించి మంచి పేరు సంపాదిస్తారు. వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకున్న దిశలో కొనసాగుతాయి. క్లిష్టమైన సమస్యలు అనుభవంతో పరిష్కరిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివసహస్రనామ పారాయణ శుభప్రదం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇంటా బయటా మీ మాటకు, అభిప్రాయాలకు ప్రాధాన్యం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో పురోగతి, ఆర్థికవృద్ధి ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సూచనలు ఉపయోగపడతాయి. ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు మంచి యోగదాయకంగా ఉంటుంది. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టిన పెట్టుబడులు బాగా లాభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు అధికారుల ఆదరణ లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. అన్ని విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనుల్లో కదలిక వస్తుంది. వ్యాపారంలో కీలక ఒప్పందాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరంగా అనుకూలత ఉంటుంది. మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో లాభసాటి అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులు పెరగవచ్చు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనం, ఓర్పుతో నడుచుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కార్తికంలో ఉపవాసం, చన్నీళ్ల స్నానం అవసరమా? - "పరాశర స్మృతి" ఏం చెప్తోందంటే!
వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్యుడు- వృశ్చిక సంక్రాంతి రోజు ఆచరించాల్సిన పుణ్యకార్యాలు ఇవే!