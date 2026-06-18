ఆ రాశివారికి ప్రమోషన్ వచ్చే ఛాన్స్- అనవసరాల ప్రయాణాలు వద్దు- హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం!
2026 జూన్ 18వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : June 18, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 18th June 2026 : 2026 జూన్ 18వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో భావోద్వేగాలు అదుపులో ఉంచుకుని సంయమనం పాటించాలి. అనవసర ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. స్థిరాస్తి నిర్ణయాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ బుద్ధిబలం, సమయస్ఫూర్తితో సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. పెద్దల సహాయంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. స్వల్ప ప్రయంత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరంగా సానుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాలు, పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి. అనుకూలమైన గ్రహసంచారంతో సంతోషం, అదృష్టం, ఆనందం, అధికారం అన్ని లభిస్తాయి. కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూలత పెరుగుతుంది. అధికారులతో జరిపే ముఖ్యమైన చర్చలు ఫలిస్తాయి. పదోన్నతులు అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి బలమైన సహకారం ఉంటుంది. డబ్బుకు లోటుండదు. అవసరానికి సరిపడా ఆర్థిక వనరులు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. సూర్యనారాయణమూర్తి ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా మీ ఖ్యాతి, ప్రజాదరణ నలువైపులా విస్తరిస్తుంది. విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు కూడా అందుకుంటారు. కుటుంబంతో గడిపే సమయం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. ఇంట్లోనూ, పనిప్రదేశంలోనూ ఆహ్లాదకర వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ వచ్చే సూచనలు అధికంగా ఉన్నాయి. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు, సహోద్యోగుల నుంచి సహకారం అందుకుంటారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబ వాతావరణంలో ఉత్సాహం వెల్లివిరుస్తుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలు తొలగి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ప్రారంభించిన పనులు పట్టుదలతో పూర్తిచేసి అందరి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఖర్చుల విషయంలో కొంత జాగ్రత్త వహించండి. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. పనిభారంతో మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. ఊహించని ఖర్చులతో ఆర్థిక పరిస్థితి అదుపు తప్పుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. పొదుపు చర్యలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. బంధుమిత్రులతో వివాదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెంచాలి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. మీరు చేపట్టే ధార్మిక కార్యక్రమాలు మీకు పేరు, గుర్తింపు తెచ్చిపెడతాయి. సరైన ప్రణాళికతో వ్యాపారంలో లాభాలు పరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. తోటి ఉద్యోగుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదభరితంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. గణపతి దర్శనం శుభప్రదం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు రావడంతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో పురోగతి ఉంటుంది. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాలు చేస్తారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. శివాష్టకం పఠించడం శుభకరం.
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