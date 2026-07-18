ఆ రాశివారికి అనవసర ఖర్చులు- ఆరోగ్య సమస్యలు- గణపతి ధ్యానం శుభకరం!
2026 జులై 18వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : July 18, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 18th July 2026 : 2026 జులై 18వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ఆశించిన లక్ష్యాలు నెరవేరుతాయి. వ్యాపారంలో స్థిరచిత్తంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో బంధుమిత్రుల అండదండలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గణపతి ధ్యానం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. దృఢ సంకల్పంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో శుభ ఫలితాలు పొందుతారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి ఉంటుంది. ఆర్థిక లావాదేవీలు ఆశాజనకంగా సాగుతాయి. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిరీత్యా కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు రాకుండా ముందు జాగ్రత్తతో వ్యవహరించాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సమయానుకూలంగా నడుచుకోవడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి దర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆటంకాలు రాకుండా సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించాలి. ఖర్చులు ఆదాయాన్ని మించిపోయే అవకాశం ఉంది కనుక అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆత్మీయులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే ప్రశాంతత లభిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మ విశ్వాసంతో ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం సాధిస్తారు. వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో క్లిష్టమైన సమస్యలు చాకచక్యంగా పరిష్కరిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. మిత్రులు, శ్రేయోభిలాషుల సహకారం ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో స్వీయ నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో వివాదాలకు ముగింపు పలుకుతారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. గణపతి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థికపరమైన చిక్కులు తొలగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం కోల్పోవద్దు. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. బంధువులతో వివాదాలు రాకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. సౌభాగ్యయోగం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగంలో అధికారుల మీ పట్ల సానుకూల ధోరణితో ఉంటారు. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సజావుగా సాగుతాయి. పదోన్నతి, పరపతి, ప్రశంస కలిసి వస్తాయి. లక్ష్మీ కటాక్షంతో ఐశ్వర్యవంతులవుతారు. కుటుంబంలో శాంతి సౌఖ్యాలు నెలకొంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో విజయాలను సొంతం చేసుకుంటారు. ఆర్థికంగా మీ అంచనాలను అందుకుంటారు. కుటుంబ బాధ్యతలు సమర్ధవంతంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. అనారోగ్య సమస్యలు తొలగి ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేష్టం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. ఆదాయ వనరులు పెరగడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. సమాజంలో గౌరవం, ఖ్యాతి పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిభారం పెరుగుతుంది. ముందస్తు ప్రణాళికతో ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఆర్థిక లాభాలు పెరుగుతాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో సందర్భానుసారంగా నడుచుకోవడం మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. సన్నిహితులతో ఆనందకరమైన క్షణాలు గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఉన్నతాధికారుల ఆదరణ, సహకారం లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో ధనలాభంతో పాటు విజయం కూడా సొంతమవుతుంది. పోటీ దారులపై విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబ వాతావరణం సంతోషకరంగా ఉంటుంది. మాతృవర్గం నుంచి శుభవార్త అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
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