ఆ రాశివారికి పదవీయోగం- వ్యాపారంలో లాభాలు- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!
2026 సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : September 17, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 17th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా అంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఈ రోజు తీసుకునే కీలక నిర్ణయాలు మీ విజయావకాశాలను పెంచుతాయి. ముఖ్యమైన విషయాల్లో బుద్ధి బలం చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. ఆర్థికాభివృద్ధికి నూతన అవకాశాలు కలిసి వస్తాయి. కుటంబంలో సందడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలమైన రోజు. మీ ఆత్మస్థైర్యం మీకు ప్రధానమైన బలంగా నిలుస్తుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా అనుకూలమైన సమయం. మితవ్యయం పాటించండి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపారంలో స్పష్టమైన నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా శుభప్రదమైన మార్పులు ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఒక ఊహించని సంఘటన జరిగే సూచన ఉంది. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో విశిష్టమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. ఆర్ధిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. సూర్య గ్రహ అనుకూలతతో ఉద్యోగంలో పదవీయోగం ఉంటుంది. మీ నాయకత్వ లక్షణాలతో అందరినీ మెప్పిస్తారు. ఉద్యోగ బాధ్యతలతో పాటు గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ధనలాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహార యాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆలోచనల్లో పరిణితి, పరిపక్వత అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు సులువుగా పరిష్కారం అవుతాయి. వృత్తి జీవితాన్ని, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సమతుల్యం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు. సహనంతో ఉండండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అనుకూల గ్రహబలం కార్యసిద్ధిని అందిస్తుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ధనలాభాలు పెరగడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. కుటుంబ బాధ్యతలు సమర్ధవంతంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. ఆరోగ్య సంబంధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు విశేషమైన శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధైర్య సాహసాలతో, మీ ప్రతిభతో అత్యుత్తమ ఫలితాలు రాబట్టుంటారు. ఎలాంటి ఆటంకాలనైనా అధిగమించగల సామర్ధ్యం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటిస్తే ధనపరంగా మరింత లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. విఘ్న వినాయకుని దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన అన్ని కార్యాలు విజయవంతమవుతాయి. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, గౌరవం పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు ఆశించిన ఫలితాలను అందిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. పెద్దల ఆశీర్వాద బలంతో ముఖ్యమైన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. సహనం, ఓర్పుతో మెలగాల్సిన సమయం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. కీలక సమావేశాలు, చర్చల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఒక చేదు అనుభవం ఎదురయ్యే సూచన ఉంది. ప్రయాణాలు వాయివా వేయడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అద్భుతమైన శుభయోగం ఉంది. వృత్తి పరంగా, ఆర్ధికంగా బ్రహ్మాండంగా కలిసి వస్తుంది. స్థిరాస్తి సంబంధిత విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో సృజనాత్మక ఆలోచనలు విజయాన్ని అందిస్తాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. శ్రీలక్ష్మి అష్టోత్తరం పఠిస్తే మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు వృత్తికి ఆటంకంగా మారుతాయి. పని ప్రదేశంలో అధికారులతో వివాదాలకు దిగవద్దు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించాలి. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు. అందుకే వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
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