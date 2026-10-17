ఆ రాశి వారికి నేడు డబ్బు మంచినీళ్లలా ఖర్చవుతుంది- ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి!
2026 అక్టోబర్ 17వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 17, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 17th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 17వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబానికి సంబంధించిన ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికి అధిగమించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకుండా ఉండడం మంచిది. ఒక ముఖ్యమైన వ్యవహారంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది. కుటుంబ సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో సానుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. కుటంబంలో కొన్ని శుభ పరిణామాలు సంతృప్తి కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లేకపోవడం నిరాశ కలిగిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. విమర్శకులకు అవకాశం ఇవ్వకుండా నడుచుకోవడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషంగా గడిచిపోతుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో మీ ప్రయత్నాలకు సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకుసాగి విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. దైవానుగ్రహంతో లక్ష్యాలు సులభంగా నెరవేరుతాయి. సమష్టి కృషితో విజయాలు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం సంతోషకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. మీ ప్రయత్నాలకు ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు. సహనంతో ఉండండి. డబ్బు మంచినీళ్లలా ఖర్చవుతుంది. పొదుపుపై దృష్టి సారించండి. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తారు. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉండవచ్చు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను సునాయాసంగా అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపార విస్తరణకు చేసే ప్రయాణాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టుదల, శ్రద్ధతో ప్రయత్నిస్తే సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన సమయం. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వివాదాస్పద అంశాలకు దూరంగా ఉండాలి. వృత్తి పరమైన పురోగతి లేకపోవడం నిరుత్సాహం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఊహించని ధనలాభాలతో సంతోషంగా ఉంటారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైన సమయం. ఆర్థికంగా స్థిరమైన నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. సమాజంలో మీ పేరుప్రతిష్ఠ, ప్రజాదరణ పెరగవచ్చు. కుటుంబ జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా ఆస్వాదిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని పరిస్థితులు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. చంచలమైన నిర్ణయాలతో నష్టం వాటిల్లుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరిగే ప్రమాదముంది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు, అపార్ధాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
జ్ఞాన సరస్వతిగా కనకదుర్గమ్మ దర్శనం- మూలా నక్షత్రం విశిష్టత ఇదే!
ఆదిశంకరాచార్యులు శృంగేరి శారదా పీఠం ఎందుకు ఎంచుకున్నారు? దీని వెనక ఇంతటి చరిత్ర ఉందా!