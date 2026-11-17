ఆ రాశివారికి నేడు ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ- పరిచయం లేని వ్యక్తులతో జాగ్రత్త!
2026 నవంబరు 17వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 17, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 17th November 2026 : 2026 నవంబరు 17వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు పూర్తి కావాలంటే చిత్తశుద్ధి, సంకల్ప బలం అవసరం. ఉద్యోగంలో ఆశించిన ఫలితాల కోసం ప్రయత్నబలాన్ని పెంచాలి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలకన్నా స్థిరత్వానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ కలహాలు కొంత అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయడం ప్రమాదకరం. శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విశేషమైన అనుకూలత ఉంటుంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు తిరిగి ప్రారంభం అవుతాయి. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో సమస్యలు తొలగి లాభాలు పెరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థిక స్థితి బలపడుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గతంలో ఆగిపోయిన వ్యవహారాల్లో కదలిక వస్తుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశాజనకమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో వినూత్న పద్ధతులకన్నా సాంప్రదాయ పద్ధతులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ప్రయాణంలో శ్రమ పెరగవచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీకంటూ ప్రత్యేకమైన స్థానం సంపాదిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ సమర్ధతను అధికారులు గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపార అభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహించి మంచి పేరు సంపాదిస్తారు. మీ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. వ్యాపారులు అందుబాటులో ఉన్న అవకాశాలు వినియోగించుకోవడం ద్వారా పురోగతి సాధించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. కొన్ని సంఘటనలు చికాకు కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సౌమ్య సంభాషణ వలన బంధాలు బలపడతాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు మంచి ఆదరణ లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో ఆదాయవృద్ధికి అనువైన అవకాశాలు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థిక వనరులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో మీ నిర్ణయాలకు విలువ పెరుగుతుంది. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ప్రయోజనాలు నెరవేరుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ సామర్ధ్యానికి విశేషమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నూతన ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. శుక్రగ్రహ అనుకూలతతో ఆర్థిక స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు ధైర్యంగా అమలు చేస్తారు. మీ పట్టుదల, కార్యదక్షత విజయానికి బాటలు వేస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) :వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. క్లిష్టమైన వ్యవహారాలు సమర్ధవంతంగా నిర్వహించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో కీలక వ్యవహారాల్లో మీ అనుభవం ఉపయోగపడుతుంది. ఆర్థికాభివృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గతంలో చేసిన పొరపాట్లు ఇబ్బందికరంగా పరిణమిస్తాయి. పరిచయం లేని వ్యక్తులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న ఘర్షణలు ఉండవచ్చు. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కర్తవ్యనిష్ఠతో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ సమర్ధతకు తగిన గౌరవ మర్యాదలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. పెట్టుబడులు, ఆర్థిక సంబంధిత వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో వాదనలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనవసర ఒత్తిడి తగ్గించుకుని ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉన్నతమైన ఆలోచనలతో నలుగురిలో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. మంచి ప్రణాళికతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు ఉపయోగపడతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభ సమాచారం అందుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో చురుగ్గా వ్యవహరించి ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా పూర్తి చేయడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించండి. మొహమాటానికి పోకుండా వివేకంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆరోగ్య పరమైన ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
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