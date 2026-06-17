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ఆ రాశివారికి నేడు ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు- వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం!

2026 జూన్ 17వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 17, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 17th June 2026 : 2026 జూన్ 17వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ ఆత్మవిశ్వాసానికి భంగం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న విషయాలు పట్టించుకోకుండా ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు పట్టుదలతో పూర్తిచేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన ప్రగతి ఉంటుంది. బంధువుల ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఓర్పు, సహనంతో మెలగాలి. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆదాయం తగ్గడం, పని పెరగడంతో అశాంతిగా ఉంటారు. తీవ్రమైన పనిఒత్తిడి ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఒత్తిడి అధిగమించడానికి యోగా, ధ్యానం చేయండి. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఎవరితోనూ గొడవలకు దిగవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చక్కని ప్రణాళికతో ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. ఆశావాద దృక్పధంతో పరిస్థితులను మీకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మనఃసౌఖ్యం కలదు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రాధాన్యత, అధికార పరిధి పెరుగుతుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆర్ధికంగా విశేషంగా కలిసి వస్తుంది. బంధుమిత్రులతో మీ ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. శివారాధనతో మరిన్ని శుభ ఫలితాలు సొంతమవుతాయి.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. పదోన్నతులు, స్వస్థానప్రాప్తి వంటి ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో మనోబలంతో ముందుకుసాగి అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. సంపదలు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబంతో అనుబబంధం బలోపేతం అవుతుంది. ఆనారోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో పోటీ పెరగడం. లాభాలు తగ్గడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు నియత్రించుకోవాలి. పని ప్రదేశంలో పరిస్థితి మీకు వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో అలసట పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. అధికారుల ప్రశంసలు ప్రోత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక లాభాలు పెరగడం ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. కుటుంబంలో ఉత్సవాలు, వేడుకలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. బుద్ధిబలంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. మానసికంగా ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు, సహనం అవసరం. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఇంటా బయట సమస్యలు చుట్టు ముడతాయి. రక్తసంబంధీకులతో వివాదాలకు ముగింపు పలకడం మంచిది. ఆర్థిక సమస్యలు రాకుండా ఖర్చులు అదుపు చేయండి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. దుర్గాదేవి ధ్యానం రక్షిస్తుంది.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రణాళిక లోపంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల నిర్ణయాలు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం మంచిది. ముందుచూపు లేకపోవడంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కొన్ని సంఘటనలు విచారం కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం అద్భుతంగా తోడ్పడుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. అందివచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే మంచి జరుగుతుంది. ముఖ్యమైన విషయాల్లో మనోధైర్యంతో వ్యవహరించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. భూ, గృహ, వాహన యోగాలు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. ఇష్టదైవం దర్శనం మరిన్ని శుభాలు చేకూరుస్తుంది.

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