ఆ రాశివారికి ఈరోజు శుభ ఫలితాలు- హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం!
2026 జులై 17వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : July 17, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today 17th July 2026 : 2026 జులై 17వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగంలో పనిపట్ల మీరు చూపే శ్రద్ధకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఎదుగుతారు. నూతన ఆదాయమార్గాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. సంతానం పురోగతిపై దృష్టి సారిస్తారు. కుటుంబంలో సామరస్య పూర్వక వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అత్యంత ఫలదాయకమైన రోజు. అన్ని వైపుల నుంచి శుభశకునాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నతస్థానానికి చేరుకుంటారు. మీరు చేపట్టే పరోకార, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు మీ కీర్తిని పెంచుతాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ ఆత్మవిశ్వాసానికి భంగం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న విషయాలు పట్టించుకోకుండా ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు పట్టుదలతో పూర్తిచేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన ప్రగతి ఉంటుంది. బంధువుల ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఓర్పు, సహనంతో మెలగాలి. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తి ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చక్కని ప్రణాళికతో ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. ఆశావాద దృక్పధంతో పరిస్థితులను మీకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మనఃసౌఖ్యం కలదు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రాధాన్యత, అధికార పరిధి పెరుగుతుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆర్ధికంగా విశేషంగా కలిసి వస్తుంది. బంధుమిత్రులతో మీ ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. శివారాధనతో మరిన్ని శుభ ఫలితాలు సొంతమవుతాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. పదోన్నతులు, స్వస్థానప్రాప్తి వంటి ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో మనోబలంతో ముందుకుసాగి అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. సంపదలు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబంతో అనుబబంధం బలోపేతం అవుతుంది. ఆనారోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు చాలా అనుకూలంగా, అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. మీ పనితీరు పట్ల మీ సీనియర్లు పూర్తి సంతోషం వ్యక్తం చేస్తారు, పని ప్రదేశంలో పరిస్థితులు అన్నీ సవ్యంగా ఉంటాయి. సామాజిక గుర్తింపు, పదోన్నతికి కూడా అవకాశం ఉంది! మీ విజయాన్ని నలుగురితో పంచుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో పోటీ పెరగడంతో లాభాలు తగ్గవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు నియత్రించుకోవాలి. కుటుంబంలో అనుకూలత ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. అధికారుల ప్రశంసలు ప్రోత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక లాభాలు పెరగడం ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. కుటుంబంలో ఉత్సవాలు, వేడుకలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. బుద్ధిబలంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. మానసికంగా ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు, సహనం అవసరం. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రణాళిక లోపంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల నిర్ణయాలు అనుగుణంగా నడుచుకోవడం మంచిది. ముందుచూపు లేకపోవడంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కొన్ని సంఘటనలు విచారం కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం అద్భుతంగా తోడ్పడుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
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