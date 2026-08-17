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ఆ రాశివారికి భారీగా ధననష్టం కలిగే అవకాశం- నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం మేలు!

2026 ఆగస్టు 17వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 17, 2026 at 12:04 AM IST

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Horoscope Today 17th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 17వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందమయంగా సాగిపోతుంది. కుటుంబంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం ప్రతి రంగంలోనూ మీరు విజేతగా నిలుస్తారు. ఆర్థికంగా అరుదైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన నిర్ణయాలతో సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థికంగా ఆందోళనకర పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన పనులను వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. అనారోగ్య సూచనలున్నాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సజావుగా సాగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. మీరు చేపట్టే ధార్మిక కార్యక్రమాలతో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. ప్రయాణాల్లో సమయపాలన అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అనుక్షణం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొత్త ప్రయోగాలకు ఇది సమయం కాదు. వ్యాపారంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. మితవ్యయం పాటించండి. కుటుంబంలో స్వల్ప వివాదాలు, ఘర్షణలు ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. స్వయంకృషితో ఉద్యోగంలో ఉన్నతస్థానానికి చేరుకుంటారు. అధికారుల ప్రశంసలు ప్రోత్సాహాన్నిస్తాయి. వ్యాపారంలో ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. ఒక వ్యవహారంలో భారీగా డబ్బు చేతికి అందుతుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లి విరుస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందోత్సాహాలతో నిండి ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కొన్ని అనుకోని ఘటనలు చికాకు కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపారం నిమిత్తం వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. భారీగా ధననష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే అప్రమత్తంగా ఉండండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థిక లావాదేవీలు, వ్యాపార ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఖర్చు విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్త వహించండి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహమణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ప్రారంభించిన పనులన్నీ సాఫీగా సాగిపోతాయి. ఇంటా బయట అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. విదేశీ ప్రయాణానికి ఆటంకాలు తొలగి అనుకూలత ఏర్పడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి శుభప్రదంగా ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆహ్లాదంగా గడుపుతారు. వృత్తి పరంగా బాగా రాణిస్తారు. ఆలయాల సందర్శన ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇష్ట దైవ దర్శనం మరింత శుభాన్ని చేకూరుస్తుంది.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ధర్మబద్ధంగా వ్యహరించినప్పటికీ కొన్ని ఊహించని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. సమష్టి కృషితోనే లక్ష్యసాధన సాధ్యమవుతుంది. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం మంచిది కాదు. ఎవరితోనూ వాదనకు దిగవద్దు. డబ్బు ఆచి తూచి ఖర్చు చేయండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. శివ స్తోత్రం సత్పలితాన్నిస్తుంది.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. దైవబలంతో అనుకున్న పనులు నెరవేర్చుతారు. వ్యాపారంలో కొంత ధననష్టం జరిగే సూచన ఉంది. ఖర్చులు, ప్రయాణాలు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. ఆత్మీయులతో కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. వృత్తిపరమైన పనులు వాయిదా వేయద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.

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