ఆ రాశి వారికి ఊహించని ఖర్చులు- ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు- కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం!
2026 సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : September 16, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 16th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ఉత్సవాలలో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఉద్యోగంలో అనుకున్న పురోగతి సాధిస్తారు. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటే మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ప్రణాళికాబద్ధంగా నడుచుకుంటే సమస్యలు ఉండవు. కీలక విషయాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు పనిచేస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గణనాథుని దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తించి మంచి పేరు సంపాదిస్తారు. వ్యాపారంలో గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందుకు సాగడం మంచిది. ఖర్చులు పెరగకుండా ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించండి. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందకరంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రియమైన వారితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రమించి పెండింగ్ పనులన్నీ పూర్తి చేస్తారు. వృత్తిలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభం ఉంటుంది. ఖర్చులకు సరిపడా నిధులు అందుబాటులో ఉంటాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. దృఢమైన సంకల్పంతో ముందుకెళ్తే ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగంలో సమయపాలన కచ్చితంగా పాటించండి. ఆర్థిక ప్రణాళికలు అమలు చేయడానికి సరైన సమయం. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో కోపాన్ని తగ్గించుకుని ప్రశాంతంగా ఉండడం మంచిది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యభగవానుని ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన విషయాల్లో మీ ప్రత్యేకతను కనబరచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయంత్నలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. స్థిరాస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన మరిన్ని శుభాలనిస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో స్థిరమైన పురోగతి ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి పునాదులు పడతాయి. మీ శ్రమకు, తెలివితేటలకు గౌరవం, ప్రోత్సాహం లభిస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి అనువైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అదృష్టం కలిసి వచ్చే రోజు. మీ ప్రతి ప్రయత్నం సత్ఫలితాన్నిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో మీ కృషికి అనుగుణంగా లాభాలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విశేషమైన పురోగతి లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ నాయకత్వ లక్షణాలతో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో ముఖ్యులతో చేసే చర్చలు ఫలిస్తాయి. గతంలో నిలిచిన పనులు ముందుకు సాగుతాయి. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ప్రియమైన వారితో, కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. మీకు అత్యంత ప్రియమైన వారి నుంచి బహుమతులు అందుతాయి. ఈ రోజు ఒక మంచి శుభవార్త అందుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో పట్టుదల, ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగంలో క్రమశిక్షణ అవసరం. ఆర్థికంగా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో వాదప్రతివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. అనుకోని ప్రమాదం సంభవించే అవకాశం ఉంది. అందుకే అప్రమత్తంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు వేధిస్తాయి. వైద్యపరమైన ఖర్చులు పెరగవచ్చు. శని ధ్యానంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో క్రమశిక్షణతో పనిచేస్తే మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక లాభాలు ఆశించిన విధంగానే ఉంటాయి. ఊహించని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. స్నేహితులూ, బంధువులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు. అందుకే వాయిదా వేయండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు సకాలంలో నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు.ఆర్థికంగా ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మీ లక్ష్యాలు నెరవేర్చుకోవడం ఎంతో సునాయాసం అవుతుంది. ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరు పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. మాతృవర్గం నుంచి ఆర్థిక లబ్ధి ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మరింత బలాన్నిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అత్యంత అనుకూలమైన రోజు. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా మంచి ఫలితాలు రాబట్టుతారు. మీ ప్రతిభను అందరూ గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. కుటుంబ విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు ఆనందంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
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