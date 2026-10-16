ఆ రాశివారికి జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు- ప్రయాణాల్లో ఆటంకాలు- సూర్యనారాయణస్వామి ధ్యానం శుభకరం!
2026 అక్టోబర్ 16వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 16, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 16th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 16వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) :మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొత్త ప్రయత్నాలకు శ్రీకారం చుట్టడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఆవేశానికి లోను కాకుండా సంయమనం పాటించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందంజ వేస్తారు. అనుకోని అవకాశాలు కలిసి రావడంతో కెరీర్లో దూసుకెళ్తారు. మీ శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆదాయాభివృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అయితే ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరగడం వల్ల కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుకూలత పెరిగి ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న వివాదాలు ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ప్రయాణాలలో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. అందుకే వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణస్వామి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో హోదాతో పాటు బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి. ఆర్ధికంగా కుటుంబ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. గతంలో ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యలు మళ్లీ తలెత్తవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో వ్యవహరించేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనిధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల్లో మీ ప్రతిభ నిరూపించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ముఖ్యమైన సమావేశాల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అధికారులను మెప్పిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు, గౌరవ మర్యాదలు పెరిగే సూచనలున్నాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపడకుండా లోతుగా అలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి సాధించి మీ సామర్ధ్యానికి తగిన గుర్తింపు పొందుతారు. ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. గతంలో నిర్లక్ష్యం చేసిన సమస్యలు కొన్ని ఇప్పుడు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విజయంలో జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ పరిస్థితులు మానసిక ఆందోళన కలిగిస్తాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మనోధైర్యంతో ముందడుగు వేస్తే ఆశించిన ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి. ఆర్ధికంగా అనుకూలమైన సమయం. ఆదాయవృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. విలాసవంతమైన ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు లభించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో చేసే ప్రయాణాలు ఆనందకరంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రోజు వ్యాపారులకు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ అనుభవంతో ఆటంకాలను అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ బాధ్యతలు కొంత ఒత్తిడి కలిగించవచ్చు. కుటుంబ వాతావరణం ఉత్సాహభరితంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ధనలాభం, కార్యసిద్ధికి అనుకూలమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి మీరు చేసే ప్రయత్నాలకు మంచి ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. కుటుంబపరంగా కొన్ని సంతోషకరమైన పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో అనుకూలత పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ నిర్ణయాలకు అధికారుల మద్దతు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. అయితే అనవసర ఖర్చులు కొంత మానసిక ఒత్తిడి కలిగించవచ్చు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో కోపావేశాలు తగ్గించుకుని ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శుభకరం.
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