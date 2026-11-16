ఆ రాశివారికి నేడు ఆర్థిక లాభాలు- ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త- శివపంచాక్షరీ మంత్ర జపం శ్రేయస్కరం!
2026 నవంబరు 16వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 16, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 16th November 2026 : 2026 నవంబరు 16వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆశావాహకమైన భవిష్యత్తు సమీపంలో ఉంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారులతో పాల్గొనే చర్చలు ఫలప్రదం అవుతాయి. వ్యాపారులు వాస్తవ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటే లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక స్థితిగతులకు సంబంధించి నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. రుద్రాభిషేకం ప్రశాంతతనిస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ శ్రమకు విలువ, గుర్తింపు పెరుగుతాయి. అధికారుల నుంచి మంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఊహించని అవకాశాలు అనుకూలంగా మారుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలకు అనువైన సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్ ప్రణాళికలు మేలు చేస్తాయి. ఒక విదేశీ యాత్రకు అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివాలయ సందర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. మీ మాటకు, నిర్ణయాలకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో సహచరులతో కలిసి కీలక బాధ్యతలు పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారంలో కొత్త పరిచయాలకు అనువైన సందర్భాలు ఏర్పడుతాయి. గృహ నిర్మాణ విషయంలో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో సమిష్టి నిర్ణయాలతో మంచి లాభాలు పొందుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు అనుకూలమైన సమయం. పనిప్రదేశంలో మీ నైపుణ్యాలకు ఆదరణ లభిస్తుంది. గతంలో ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యలను సులువుగా పరిష్కరిస్తారు. వ్యాపారులు కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సరదాగా గడుపుతారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శ్రీ దక్షిణామూర్తి ధ్యానం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. సృజనాత్మక ఆలోచనలతో ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వృత్తి పరంగా మీ అనుభవానికి మంచి ఆదరణ లభిస్తుంది. వ్యాపార విస్తరణకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంలో శాంతి సౌఖ్యాలు నెలకొంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు అన్వేషిస్తారు. ప్రారంభించిన పనులు సమర్ధవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. శివ పంచాక్షరీ మంత్రం జపం శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో నూతన ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా విశేషమైన ధనలాభాలు ఆచరిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషంగా గడిచిపోతుంది. ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. పనిఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ సమర్ధవంతంగా నిర్వహించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో నూతన వెంచర్స్, ప్రాజెక్టులతో ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించడం వలన ఆర్థిక స్థితి మెరుగు పడుతుంది. బంధుమిత్రులతో సరదాగా, సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివాష్టకం పాటించడం శ్రేయోదాయకం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికి సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నిదానించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. పరోపకార కార్యక్రమాలతో సమాజంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగవచ్చు. పొదుపు మార్గాలపై దృష్టి సారించడం మంచిది. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కర్తవ్య నిర్వహణలో మీ నిబద్ధతతకు గౌరవ మర్యాదలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో గత పరిచయాలు ఉపయోగపడతాయి. ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన కార్యకలాపాలలో గడుపుతారు. ఉద్యోగులకు, వ్యాపారులకు ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా విశేషమైన ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. గృహంలో శాంతి సౌఖ్యాలు నెలకొంటాయి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. లింగాష్టకం పారాయణం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఒక కొత్త ప్రతిపాదన మీ ముందుకు వస్తుంది. ఆదాయానికి సంబంధించి నూతన మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ముఖ్యమైన సమావేశాల్లో మీ వాక్చాతుర్య నైపుణ్యం అద్బుతాలు చేస్తుంది. మీ వాక్పటిమకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివాభిషేకం శాంతినిస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే పనిఒత్తిడి, శ్రమ తగ్గుతుంది. వ్యాపారంలో సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థికంగా రుణభారం పెరిగే సూచనలున్నాయి. వృథా ఖర్చులు నివారించడం మంచిది. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం క్షేమదాయకం.
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