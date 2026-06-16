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ఆ రాశివారికి నేడు ఉద్యోగంలో పురోగతి, ప్రశంసలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2026 జూన్ 16వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 16, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 16th June 2026 : 2026 జూన్ 16వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ ఆత్మవిశ్వాసంతో, పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారుతాయి. వ్యాపారంలో ప్రతి నిర్ణయం ఆచి తూచి తీసుకోవాలి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక పర్యటనలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం అనుకూలంగా ఉన్నందున ప్రారంభించిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కీర్తి, ధనలాభం ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో నిదానం వహించాలి. వేగిరపాటు పనికి రాదు. ఈ రోజు ముఖ్యంగా కళాకారులు, రచయితలకు కలిసి వస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించి అధికారుల నుంచి మంచి గుర్తింపు పొందుతారు. వ్యాపారంలో వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా నూతన ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. ప్రియమైన వారు, స్నేహితులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో ముందడుగు వేస్తే లక్ష్య సాధన సులభం అవుతుంది. వ్యాపారంలో కొన్ని కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మేలు చేస్తుంది. కొందరి ప్రవర్తన మిమ్మల్ని బాధిస్తుంది. గొడవలు, అపార్థాలకు దూరంగా ఉండండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అదృష్ట కాలం నడుస్తోంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. స్నేహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. కుటుంబంలో కొందరి ప్రవర్తన ఇబ్బంది కలిగించినప్పటికీ శాంతంతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టడానికి మంగళకరమైన రోజు. వృత్తి నిపుణులకు, ఉద్యోగులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ఆర్థిక స్థిరత్వానికి దోహదపడుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. బంధువుల ఇంట్లో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అదృష్టయోగం ఏర్పడుతోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. వ్యాపారాల్లో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. వృత్తి జీవితంలో నూతన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. కుటుంబంతో ఒక తీర్థయాత్రకు వెళ్తారు. విదేశాల నుంచి అందిన శుభవార్తతో ఈ రోజంతా ఆనందంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. గణపతి దర్శనం శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభయోగం నడుస్తున్నందున ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు, ఆర్థికలబ్ధి చేకూరుతాయి. నూతన గృహ వాహన యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారంలో స్వల్ప ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ మీ బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. సకాలంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు నియంత్రించాలి. బంధుమిత్రులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఏకాగ్రత, శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాల్లో స్పష్టత అవసరం. వ్యాపారంలో నష్టభయం లేకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ఆపదలు తొలగుతాయి.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కొత్త ప్రాజెక్టులు కొంతకాలం వాయిదా వేస్తే మంచిది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసర భయాందోళనలు దరిచేరనీయకండి. స్థిరాస్తులు, ధనంకు సంబంధించిన విషయాల్లో సమిష్టిగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోండి. వివాదాలు, కలహాలకు దూరంగా ఉండడం అవసరం. మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టే వ్యక్తులను పట్టించుకోవద్దు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం ఉత్తమం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పురోగతి, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు, పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నతస్థితి ఏర్పడుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. దైవదర్శనం కోసం తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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