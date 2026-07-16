ఆ రాశి వారికి నేడు పట్టిందల్లా బంగారమే- ఆకస్మిక ధనలాభాలు- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!
2026 జులై 16వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : July 16, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 16th July 2026 : 2026 జులై 16వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ బుద్ధిబలం విజయానికి బాటలు వేస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ సంయమనం పాటిస్తే ఒత్తిడి ఉండదు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో అనుకున్న పనులు నెరవేరుస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆందోళన, లక్ష్యాలు నెరవేరుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం, పెద్దల ఆశీస్సులతో కీలక వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఓర్పు, సహనం విజయాన్ని అందిస్తాయి. చిన్న చిన్న ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో ముందుకు సాగాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు పడుతుంది. శాంతంతో వ్యవహరిస్తే కుటుంబంలో సమస్యలు తొలగుతాయి. దైవారాధన రక్షిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరించడం వల్ల ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో స్థిరచిత్తంతో ఉంటే సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనిధ్యానంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఈ రోజు విశేషమైన లాభాలు అందుకుంటారు. షేర్లు, స్టాకుల ద్వారా పెద్ద మొత్తంలో ఆర్థిక లబ్ది అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు పెట్టుబడలపై మంచి లాభాలు వస్తాయి. పాత బకాయిలు వసూలవుతాయి. సన్నిహితులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. గణనాయకాష్టకం పఠించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఈ రోజు బాగా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మీ ఖ్యాతి, ప్రజాదరణ అన్ని వైపుల నుంచి బాగా పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలోకి డబ్బు రాక కూడా పెరుగుతుంది. ప్రారంభించిన అన్ని పనులు వేగవంతంగా పూర్తవుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు శుభ ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి. వ్యాపారంలో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఉద్యోగంలో కీర్తి, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా గొప్ప అదృష్టకరమైన రోజు. ఆకస్మిక ధనలాభాలు ఉండవచ్చు. ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ కృషి, సహనం, ధైర్యం విజయానికి బాటలు వేస్తాయి. పెద్దల ఆశీస్సులతో అన్ని పనులు సాఫీగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ పాటించండి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. మీ కీర్తి నలుదిశలా వ్యాపిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ కుటుంబంలో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున అన్ని రంగాల వారు కృషికి తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభాలు పెరుగుగుతాయి. ఉద్యోగంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. సూర్యనారాయణమూర్తి ధ్యానం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఖర్చులను నియంత్రిస్తే ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు మేలు చేస్తాయి. ఒక సంఘటన ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. సహనం, పట్టుదలతో చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. శుభకార్యాల్లో ఆత్మీయులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో సమస్యలు తొలగడంతో ఆనందం నెలకొంటుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
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