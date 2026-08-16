ఆ రాశివారికి భూ, గృహ, వాహన యోగాలు- గణనాయకాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం!
2026 ఆగస్టు 16వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : August 16, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 16th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 16వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా నడుచుకుంటే ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మెరుగైన అవకాశాలు, ఉన్నత స్థానం లభిస్తాయి. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనుకోని ఘటన ఒకటి జరుగుతుంది. కుటుంబ విషయాల్లో సహనంతో మెలగాలి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. గణనాయకాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారంలో ఆటంకాలున్నప్పటికీ పట్టుదలతో అనుకూల ఫలితాలు రాబడతారు. ఉద్యోగంలో ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగితే మంచి అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో స్పష్టత అవసరం. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించాలి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. మనోబలంతో ముందుకు సాగాల్సిన సమయం. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. సహనం, శాంతంతో ప్రయత్నిస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. బంధుమిత్రులతో వివాదాలు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉండాలి. అనవసర ఆందోళనలు దరిచేరనీయవద్దు. ఆర్థికంగా స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. స్థిరాస్తి వ్యవహారాలు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి గుర్తింపు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో ఆటుపోట్లు ఉండవచ్చు. అనుభవజ్ఞుల సలహా మేరకు నడుచుకుంటే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు నియంత్రించండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించాలి. బంధువులతో అనుబంధాలు దెబ్బ తినకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా కొంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ ఫలితాలు మాత్రం సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో ధనయోగం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. అదనపు ఆదాయ వనరులు సమకూరుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని ఒడిదొడుకులు ఉన్నప్పటికీ పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో పెద్దల సహకారం లభిస్తుంది. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. వృధా ఖర్చులు నియంత్రించండి. స్నేహితులతో సరదాగా గడుపుతారు. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కాలం అనుకూలంగా ఉంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. స్థిరాస్తి వ్యవహారాలకు అనుకూలమైన సమయం. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. స్వతంత్రంగా పనిచేసే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలున్నప్పటికీ సహనంతో వ్యవహరిస్తే అన్ని సర్దుకుంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. కీలక సమావేశాలు, చర్చల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. అవసరానికి సహాయం లభిస్తుంది. డబ్బు ఆచి తూచి ఖర్చు చేయాలి. మితవ్యయం పాటించాలి. ప్రణాళికతో వ్యవహరించడం వలన సమస్యలు తగ్గుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శాంతినిస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. భూ, గృహ, వాహన యోగాలున్నాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. శత్రువులపై నైతిక విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబంలో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
శ్రావణ శనివారం శివుడికి ఇవి సమర్పిస్తే శని దోషాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందా? పూజా విధానం, పరిహారాలు ఇవే!
ఆండాళ్ గోదాదేవి జన్మదినమే ఆదిపూరం- శ్రీరంగనాథుడిలో ఐక్యమైన ఈ మహాభక్తురాలి కథ తెలుసా?