ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు- ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు- సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం!

2026 సెప్టెంబర్​ 15వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
రాశిఫలాలు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2026 at 12:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today 15th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్​ 15వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ప్రతీ క్షణం సరదాగా గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం సూచన ఉంది. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన సమయం. భవిష్యత్ ప్రణాళికలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం పనిచేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. విజయం సాధించే వరకు ప్రయత్నం ఆపవద్దు. వృత్తిరీత్యా కొత్త పనులు ఆరంభించకండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పరిస్థితులు అంత అనుకూలంగా లేనప్పటికీ స్థిరచిత్తంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో తొందరపాటు వద్దు. వృత్తిపరంగా బాగా రాణిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. అపార్ధాలు, వివాదాలకు తావు లేకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ నాయకత్వ లక్షణాలకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అధికారుల సహకారంతో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా ఆశించిన ధనలాభాలు అందుకుంటారు. వృథా ఖర్చులు తగ్గించుకుని పొదుపుపై దృష్టి సారించండి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఇంట్లో శుభాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో వ్యాపారం లాభాలబాటలో పయనిస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతాయి. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఒక సంఘటన మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీరామనామ జపం శ్రేయస్కరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో తరచూ ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో ఉండాలి. ప్రమాదకర పరిస్థితులకు దూరంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో స్వీయ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచితే ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. కుటుంబ కలహాలు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. సంయమనం పాటించాలి. ఒక తీర్థయాత్రకు అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ధనలాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబజీవితాన్ని సంపూర్ణంగా ఆనందిస్తారు. స్నేహితులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సజావుగా సాగిపోతాయి. ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లి విరుస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మంచి అవకాశాలు, ప్రోత్సాహం లభిస్తాయి. సమాజంలో మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో సమయస్ఫూర్తి, బుద్ధిబలంతో వ్యవహరిస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా, శాంతియుతంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ప్రతి అంశాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కోర్టు వ్యవహారాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ముఖ్యమైన పనులు చేపట్టకూడదు. స్నేహితులను ఎక్కువగా నమ్మడం ఇబ్బందికర పరిస్థితులకు గురి చేయవచ్చు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

గణపతి రూపంలోనే ఇన్ని జీవిత సత్యాలా? ఏనుగు తల నుంచి లంబోదరం వరకు దాగిన ఆధ్యాత్మిక రహస్యం ఇదే!

బగారాకుతో ధూపం - ఆధ్యాత్మికంగానూ ఎన్నో లాభాలున్నాయంటున్న జ్యోతిషులు!

TAGGED:

DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.