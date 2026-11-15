ఆ రాశివారికి ఆరోగ్య సమస్యలు, అనవసర ఖర్చులు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం!
2026 నవంబరు 15వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 15, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 15th November 2026 : 2026 నవంబరు 15వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో నూతన ప్రణాళికలు అమలు చేస్తారు. ఉద్యోగంలో ఇతరులపై ఆధారపడకుండా మీ కర్తవ్య నిర్వహణపై దృష్టి పెట్టండి. ఆర్థిక పరంగా ముఖ్యమైన చర్చలు ఫలవంతంగా వుంటాయి. ఇంటి మరమ్మత్తుల కోసం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. కీలక వ్యవహారాల్లో తొందరపడకుండా విచక్షణతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణుమూర్తి ధ్యానం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విశేషమైన కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నతమైన స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆర్థిక సంబంధమైన లావాదేవీలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. ధనసమృద్ధితో పాటు సామాజిక హోదా కూడా పెరుగుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాలు సజావుగా సాగుతాయి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉండవచ్చు. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. గతంలో ఆగిపోయిన పనులు తిరిగి ప్రారంభం అవుతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ పట్ల గౌరవం పెరుగుతుంది. అపారమైన నాయకత్వ లక్షణాలతో ఉద్యోగంలో మంచి గుర్తింపు సాధిస్తారు. పదోన్నతులకు మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆదాయంలో వృద్ధి గోచరిస్తోంది. కుటుంబంతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో ప్రారంభించిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో క్రమశిక్షణతో బాధ్యతలు నిర్వహించడం వలన మేలు జరుగుతుంది. వ్యాపారులు భాగస్వామ్య ప్రాజెక్టులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనం, శాంతం అవసరం. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో గత అనుభవంతో సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆశించిన విజయాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనులు అనుకున్నట్లుగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. ఆకస్మిక ధనలాభాలు ఉండవచ్చు. ఇంటి వాతావరణం చాలా శాంతియుతంగా ఉంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషకరంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఆర్థిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కుటుంబ సంపదలు వృద్ధి చేస్తారు. జీవితభాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో మంచి అభివృద్ధి ఉంటుంది. వ్యాపార విస్తరణకు అవసరమైన నిధులు సమకూరుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వేడుకల్లో బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాల్లో ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో సహనం, ఏకాగ్రతతో వ్యవహరించడం వలన మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు ఆచి తూచి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు నియంత్రించడం అవసరం. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తించడంలో జీవిత భాగస్వామి సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వయంకృషితో ఉన్నతస్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆర్థికంగా అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో మంచి గుర్తింపు, గౌరవం లభిస్తాయి. కొన్ని శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
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