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ఆ రాశి వారికి నేడు అన్ని విషయాల్లో మంచి ఫలితాలే- వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం మరింత శుభకరం!

2026 జూన్ 15వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 15, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 15th June 2026 : 2026 జూన్ 15వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో గొప్ప అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఆర్ధిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చర్యలు చేపడతారు. వ్యాపారంలో మీకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధిస్తారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి సరదాగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు అనుకూలమైన సమయం. వ్యాపారాభివృద్ధికి సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం తప్పకుండా లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో విజయంతో పాటు లాభాలు కూడా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ప్రోత్సాహాన్నిస్తుంది. బంధుమిత్రులతో గతంలో ఉన్న విభేదాలు తొలగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో సహచరుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారంలో పరిస్థితులు కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటాయి. అయితే ప్రతికూల పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ మీ కృషి, కఠిన శ్రమ కారణంగా ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న కలహాలు పట్టించుకోవద్దు. దైవారాధన మానవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఈ రోజు కొంత జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. పనిభారం పెరగడంతో ఒత్తిడికి లోనవుతారు. అయితే ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటారు. మీ సహనమే మిమ్మల్ని విజయానికి చేరువ చేస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. కుటుంబసభ్యులతో వాదనలు ఘర్షణల్లో మౌనంగా ఉండండి. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోండి. దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా మీ అనుభవంతో అధిగమిస్తారు. స్నేహితులు, బంధువుల నుంచి ఆర్థిక లబ్ది ఉండవచ్చు. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు అద్భుతంగా తోడ్పడుతాయి. పెరుగుతున్న ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థికంగా సరైన ప్రణాళిక, క్రమశిక్షణ అవసరం. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా పూర్తి చేయండం వలన ఒత్తిడి ఉండదు. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సమస్యలు మానసిక ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో గొప్ప అవకాశాలు లభిస్తాయి. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. భవిష్యత్తు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి కోసం మీరు చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. మిత్రుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం మేలు చేస్తుంది.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తినిపుణులు, వ్యాపారులకు ఈ రోజు అనుకూలమైన రోజు. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆలస్యం అయినప్పటికీ ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. అనవసర భయాందోళనలు విడిచి ధైర్యంగా ముందుకు సాగితే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు నివారించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యారాధనతో మేలు జరుగుతుంది.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శారీరక శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఫలితాలు మాత్రం ఆనందం కలిగిస్తాయి. లక్ష్మీ కటాక్షంతో ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో నిదానించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఖర్చులు తెలివిగా నిర్వహించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శ్రేయస్కరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ అధికారపరిధి పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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