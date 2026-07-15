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ఆ రాశివారికి నేడు కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు- పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త!

2026 జులై 15వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 15th July 2026 : 2026 జులై 15వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభయోగాలు కొనసాగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో గుర్తింపు, పురోగతి ఉంటుంది. పెట్టుబడులు అనుకూలిస్తాయి. ఆర్థిక లాభాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఇబ్బందికరంగా, సంక్లిష్టంగా మారుతాయి. అపజయాలు, సవాళ్లు సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొంటే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రతతో కృషి చేస్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ వృథా ఖర్చులు నియంత్రించడం మంచిది. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో ఆటంకాలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగంలో సహోద్యోగుల సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఒక శుభవార్త సంతోషం కలిగిస్తుంది. సన్నిహితులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అద్భుతమైన శుభకాలం నడుస్తోంది. ఆనందం కలిగించే అనేక ఘటనలు జరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విశేషమైన విజయాలు సాధిస్తారు. సమాజంలో మీ గౌరవం, గుర్తింపు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరంగా మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిగతంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. లక్ష్మీకటాక్షంతో సంపద కలుగుతుంది. సన్నిహితులతో చేసే ప్రయాణాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. బంధుమిత్రులతో విహారయాత్రలు, విందువినోదాలతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ శక్తియుక్తులతో ఉన్నతాధికారులను మెప్పిస్తారు. ప్రమోషన్‌ కోసం చూస్తున్న ఎదురు చూస్తున్న వారు శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆర్ధికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం వెల్లివిరుస్తుంది. ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) :వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పనిప్రదేశంలో పరిస్థితులు కొంత వ్యతిరేకంగా ఉండవచ్చు. ఏకాగ్రతతో ముందుకు సాగితే కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. వ్యాపారంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో జయం కలుగుతుంది. ఉద్యోగంలో సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు, ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సంపూర్ణ సహకారం ఉంటుంది. తీర్థయాత్రలకు ప్రణాళికలు వేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేయోదాయకమైన కాలం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి, గౌరవం లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో అభివృద్ధికి అవకాశాలు మెరుగు పడతాయి. ఆదాయం పదింతలుగా పెరుగుతుంది. షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడుల ద్వారా భారీ లాభాలు అందుకోబోతున్నారు. ఖర్చులు అదుపు చేయండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. అన్ని రంగాల్లో విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు, సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుబ సభ్యులతో గడిపే సమయం మీకు సంతృప్తి, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. శుభవార్తలతో ఈ రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. విఘ్నవినాయకుని ఆరాధన శుభకరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ప్రణాళికతో ముందుకు సాగాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యమైన పనుల్లో కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు మేలు చేస్తాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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