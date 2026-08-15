ఆ రాశివారికి ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు- అనారోగ్య సమస్యలు- శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం!
2026 ఆగస్టు 15వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : August 15, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 15th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 15వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా పూర్తి చేయడం మంచిది. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో వ్యవహరిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. సన్నిహితులతో అభిప్రాయభేదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆలోచనల్లో స్పష్టత, మాటలో సరళత ఉండేలా చూసుకోండి. కోపాన్ని నియంత్రించుకుంటే మంచిది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. ఆర్థికంగా సమస్యలు రాకుండా ఖర్చులను నియంత్రించడం మంచిది. జలగండం ఉంది కాబట్టి జలాశయాల వద్ద జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనిధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పురోగతి, పదోన్నతులు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో ఆశించిన ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. వృత్తిపరంగా అభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలలో విజేతలవుతారు. ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో జరిగే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో విరివిగా పాల్గొంటారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పరిస్థితులు అంత అనుకూలంగా లేనప్పటికీ స్థిరచిత్తంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో తొందరపాటు వద్దు. వృత్తిపరంగా బాగా రాణిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. అపార్థాలు, వివాదాలకు తావు లేకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ నాయకత్వ లక్షణాలు, నిర్ణయ శక్తికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. పదోన్నతులు లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా విశేషమైన ధనలాభాలు అందుకుంటారు. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుని పొదుపుపై దృష్టి సారించండి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఇంట్లో శుభాలు జరుగుతాయి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో వ్యాపారం లాభాలబాటలో పయనిస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతాయి. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. గొడవలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఒక సంఘటన మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో తరచూ ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో ఉండాలి. ప్రమాదకర పరిస్థితులకు దూరంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఇది ఒక తిరుగులేని రోజు! అద్భుతమైన ఆలోచనా విధానంతో సునాయాసంగా విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు లభించే ప్రశంసలు మీ కీర్తిని పెంచుతాయి. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. స్థిరాస్తులకు సంబంధించి ఒప్పందాలు ఖరారు చేసుకోవడానికి ఇది మంచిరోజు. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో స్వీయ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచితే ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. కుటుంబ కలహాలు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. సంయమనం పాటించాలి. తీర్థయాత్ర చేసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సజావుగా సాగిపోతాయి. ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు సమర్థవంతంగా అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లి విరుస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మంచి అవకాశాలు, ప్రోత్సాహం లభిస్తాయి. మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో సమయస్ఫూర్తి, బుద్ధిబలంతో వ్యవహరిస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా, శాంతియుతంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం మిశ్రమంగా ఉన్నప్పటికీ బుద్ధిబలంతో వ్యవహరిస్తే అనుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో పొరపాట్లు, సమస్యలు రాకుండా చూసుకోండి. ముందుచూపుతో వ్యాపారంలో నష్టాలు నివారించవచ్చు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కుటుంబం పట్ల బాధ్యతతో ఉండాలి. జీవిత భాగస్వామితో గొడవలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ప్రయాణాల్లో నిదానం అవసరం. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
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