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ఆ రాశి వారికి ఆదాయ వృద్ధికి నూతన అవకాశాలు- కుటుంబంలో సుఖశాంతులు!

2026 సెప్టెంబర్​ 14వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
నేటి రాశి ఫలాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 6:40 AM IST

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Horoscope Today 14th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్​ 14వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ సమయస్ఫూర్తితో పరిస్థితులను మీకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. మీ సమర్ధతపై నమ్మకం ఉంచి ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సంకట మోచన గణపతి దర్శనం శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో క్రమంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. అధికారుల ప్రోత్సాహం మరింత ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆర్థికంగా ఆదాయ వృద్ధికి నూతన అవకాశాలు ఏర్పడుతాయి. కుటుంబ సభ్యులు, ఆత్మీయుల సహకారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఘర్షణలు, వాదనలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ గణపతి ధ్యానం శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. మనసుకు నచ్చిన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ శ్రమకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో పోటీ తగ్గి లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక అంశాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. మీరు చేపట్టే పరోపకార కార్యక్రమాలు మీ కీర్తిని పెంచుతాయి. సమాజంలో మీ స్థాయి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. గణనాయకాష్టకం పఠించడం శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఫలితాలు మాత్రం సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి కోసం మీరు చేసే ప్రయత్నాలు మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయి. నూతన కార్యక్రమాల్లో ధైర్యంగా ముందుకు సాగితే విజయం సులువుగా సిద్ధిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత కోసం కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సిద్ధి గణపతి దర్శనంతో ఆపదలు తొలగుతాయి.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టుదలతో, స్పష్టమైన లక్ష్యంతో ముందుకు సాగితే విజయం సిద్ధిస్తుంది. చిన్న చిన్న ఆటంకాలు పట్టించుకోకుండా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే గెలుపు మీదే! ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. విఘ్న వినాయకుని ఆరాధన మరిన్ని శుభాలనిస్తుంది.

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కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉత్సాహాన్ని కలిగించే అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే మంచిది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. విజయ గణపతి దర్శనం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ శ్రమ వృథా కాదు. ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. మీ ప్రయత్నాలకు అదృష్టం కూడా తోడవడంతో సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. డబ్బు, ఆర్ధిక వ్యవహారాలకు సంబంధించి తొందరపడకుండా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మంచిది. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహిస్తారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ గణేష్ పంచరత్న స్తోత్ర పారాయణం శుభప్రదం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల్లో మీ ప్రయత్నాలకు అనుకూల ఫలితాలు లభించే సమయం. ఏ విషయంలోనూ తొందరపడకుండా నిదానంగా వ్యవహరించండి. ముఖ్యమైన చర్చలు ఫలిస్తాయి. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. నూతన అవకాశాలు అంది పుచ్చుకుంటే ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. గణపతిని పూజించడం శుభదాయకం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా మీ లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉంటే విజయానికి మార్గం సుగమం అవుతుంది. ఆర్థిక పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. కొన్ని శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తాయి. చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకుని ఆనందంగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి చేసే ప్రయాణాలు మంచి అనుభూతిని అందిస్తాయి. పంచముఖ గణపతి దర్శనం ఆనందదాయకం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు మధ్యలో ఆపకుండా కొనసాగించండి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు, స్థానచలనం ఉండవచ్చు. ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలు లోతుగా ఆలోచించి తీసుకోవాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం కలగవచ్చు. వ్యాపార విస్తరణకు సరైన సమయం కాదు. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. హరిద్రా గణపతి పూజ శ్రేయస్కరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చిన్న చిన్న ఆటంకాలతో విసుగు చెందకుండా పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. అధికారులతో సహనంతో మెలిగితే పరిస్థితులు మీకు అనుకూలిస్తాయి. ఆర్థికంగా భవిష్యత్ ప్రణాళికలు రూపొందించడానికి సరైన సమయం. ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఇంట్లో శాంతియుత వాతావరణం కోసం కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. సంపత్ గణపతి దర్శనంతో సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు పూర్తి కావాలంటే సరైన ప్రణాళిక అవసరం. ఉద్యోగంలో సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకెళ్లాలి. వ్యాపారంలో నష్టాలు రాకుండా ముందుచూపుతో నడుచుకోవాలి. గ్రహలు అనుకూలంగా లేనందున కోపావేశాలు తగ్గించుకుని సహనంగా ఉండటం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. లంబోదరుని పూజిస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి.

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