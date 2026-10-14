ఆ రాశివారికి నేడు ఆర్థిక లాభాలు- శ్రీ దుర్గాస్తుతి పారాయణ శుభకరం!
2026 అక్టోబర్ 14వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 14, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 14th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 14వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. మిత వ్యయం పాటించడం మంచిది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. మహాగణపతి స్మరణ శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషకరంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. మానసిక ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలున్నాయి. ఎప్పటినుంచో వాయిదా పడుతున్న పనులు ఈ రోజు నెరవేరే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో మీ ప్రణాళికలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. సన్నిహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. శ్రీ లలితా సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో విశేషమైన పురోగతి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ప్రమోషన్, మార్కెటింగ్ రంగాల్లో ఉండేవారికి ఈ రోజు బాగా లాభదాయకంగా ఉంది. ధనధాన్య వృద్ధికి అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ దుర్గాస్తుతి పారాయణ శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగంలో ఏకాగ్రతతో పనిచేయడం వల్ల సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఒత్తిడి దరిచేరకుండా చూసుకోండి. ఆర్థికంగా ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలు రాకుండా సంయమనం పాటించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శనిధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూలత ఉంటుంది. పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురుకావచ్చు. ఆశించిన ఫలితాలు లభించే వరకు ప్రయత్నాలు ఆపవద్దు. ఆర్థికంగా సరైన ప్రణాళికతో వ్యవహరిస్తే స్థిరత్వం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో అనవసరమైన వాదనలు రాకుండా చూసుకోండి. ఆస్తి విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే లక్ష్యసాధన సులభమవుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలకు మేలైన సమయం. స్థిరాస్తి, భూ, గృహ వ్యవహారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ప్రియమైన వారితో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు ఉపయోగపడతాయి. ప్రయాణాలలో అనుకూలత ఉంటుంది. మొహమాటంతో చిక్కుల్లో పడతారు. ఇతరుల వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల పరిస్థితులతో మీ ఆశయాలు నెరవేరుతాయి. ఉన్నతమైన స్థితికి చేరుకుంటారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. ఒక శుభవార్త సంతోషం కలిగిస్తుంది. ప్రయాణం ఆనంద దాయకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ లలితాసహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అందివచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం మంచిది. వృత్తి పరమైన పురోగతి. ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. సమాజంలో పరపతి, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. బుద్ధిబలంతో ఉద్యోగంలో సమస్యలు అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపార విస్తరణ కోసం చేసే ప్రయాణాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. డబ్బు తెలివిగా ఖర్చు చేయాలి. ఆరోగ్యం కూడా కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. ప్రమాదకరమైన వ్యవహారాలు, సందర్భాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తరం పఠించడం శ్రేయస్సునిస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ప్రయోజనాలు నెరవేరుతాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థికంగా విశేషమైన అనుకూలత ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఒక శుభవార్త మీలో మరింత ఉత్సాహం నింపుతుంది. ప్రయాణాలు ఫలప్రదం అవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. అధికారులతో మర్యాదపూర్వకంగా వ్యవహరించాలి. పనిప్రదేశంలో అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఒక సంఘటన మనోవిచారం కలిగిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అపార్ధాలు రాకుండా ప్రవర్తించండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
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