ఆ రాశివారికి నేడు ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు- శివాష్టకం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు!
2026 నవంబరు 14వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 14, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 14th November 2026 : 2026 నవంబరు 14వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలున్నప్పటికీ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలతో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో అనుభవంతో వ్యవహరించడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఇష్ట దైవారాధన ప్రశాంతతనిస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు అందుకుంటారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబంతో కలిసి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప ఫలితాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారాన్ని లాభాలబాటలో నడిపిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శుభకార్యాల్లో సంతోషంగా, ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. నూతన వాహనయోగం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో క్లిష్టమైన పనులు కూడా సునాయాసంగా పూర్తిచేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు ఈ రోజు గొప్ప యోగదాయకంగా ఉంటుంది. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. పెట్టుబడులు, లాభాల రూపంలో ధనప్రవాహం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. స్నేహితుల నుంచి, సన్నిహితుల నుంచి ఆర్థిక లబ్ది ఉండవచ్చు. ప్రియమైన వారితో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అనుభవం ఆధారంగా తీసుకునే నిర్ణయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. చిన్న చిన్న సమస్యలు వివేకంతో పరిష్కరించుకుని విజేతగా నిలుస్తారు. వ్యాపారాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. విజయోత్సాహంతో ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ కార్యదక్షతకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో పోటీని అధిగమించి మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు ఆలస్యమయినప్పటికీ నిరుత్సాహం చెందవద్దు. ఆశించిన ఫలితాలు లభించే వరకు ప్రయత్నాలు ఆపవద్దు. ఉద్యోగంలో గౌరవప్రదమైన స్థానాన్ని పొందుతారు. వ్యాపారంలో కొంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కొత్త ప్రయత్నాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. స్నేహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. కుటుంబ వ్యవహారాలు సజావుగా సాగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్యనారాయణ స్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిరంతర కృషి, పట్టుదలతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారాభివృద్ధికి అవసరమైన వనరులు చేకూరుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో క్రమశిక్షణ పాటించడం మంచిది. కుటుంబంలో శాంతి నెలకొనేందుకు కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. చిన్న చిన్న సమస్యలు భూతద్దంతో చూడకుండా, ప్రశాంతంగా వ్యవహరించడం మంచిది. అనవసరపు ఖర్చులు నియంత్రించాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ నైపుణ్యాలకు తగిన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు ఏర్పడుతాయి. ఉన్నతమైన ఆశయాలతో సమాజంలో మీ పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక వనరులను సమర్ధవంతంగా నిర్వహిస్తారు. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. గృహ వాతావరణం ఉల్లాసభరితంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ అధిగమించే ప్రయత్నం చేస్తారు. వ్యాపారులు ప్రతి విషయాన్నీ నిశితంగా పరిశీలించిన ముందడుగు వేయడం మంచిది. పని ప్రదేశంలో ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. ఇతరుల వ్యవహారాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆదాయం కన్నా ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామి సహకారంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. మనోబలంతో క్లిష్టమైన బాధ్యతలు సులభతరంగా నిర్వహిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు అధికారుల నుంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో భాగస్వామ్యులు సహకారంతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి శుభప్రదమైన రోజు. సామాజికంగా మంచి కీర్తి ప్రతిష్ఠలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన ఒక అనుకూల సంకేతం ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివాష్టకం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులకు ఈ రోజు చాలా అనుకూలమైన రోజు. మీ అన్ని ప్రయత్నాలు విజయానికి దారితీస్తాయి, ఉద్యోగంలో పదోన్నతికి కూడా అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో ప్రణాళిక అవసరం. ఆర్థిక లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం అండగా నిలుస్తుంది. ఆటంకాలు కృంగిపోకుండా స్థిరమైన బుద్ధితో వ్యవహరిస్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం మేలు చేస్తుంది.