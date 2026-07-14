ఆ రాశివారికి నేడు ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు- ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!
2026 జులై 14వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : July 14, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 14th July 2026 : 2026 జులై 14వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. సమయస్ఫూర్తితో ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. సకాలంలో తీసుకునే నిర్ణయాలతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఖర్చులు తగ్గించుకుని బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలి. బంధుమిత్రులతో సంబంధ బాంధవ్యాలు పటిష్టం చేసుకోవడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం అండగా ఉంటుంది. కోపం అదుపులో పెట్టుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోబలంతో లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి, ధన లాభం చేకూరే మార్గాలు లభిస్తాయి. మానసిక సంతోషం కలిగించే కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతాయి. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో వేగవంతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఒక సంఘటన మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. బంధుజనంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చక్కని ప్రణాళికతో ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ అధికార పరిధి పెరుగుతుంది. పిత్రార్జితం, అదనపు ఆదాయ మార్గాల ద్వారా ఆర్థికాభివృద్ధి సాధిస్తారు. సంతానాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఖర్చులు తెలివిగా నిర్వహించాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కనకధారా స్తోత్రం పఠిస్తే ఐశ్వర్యసిద్ధి కలుగుతుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఈ రోజంతా వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు ఉండటం ఆనందం కలిగిస్తుంది. వృత్తి పరమైన ఆదాయం, ఇతర ఆర్థిక వనరుల పెరుగుదలకు అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం, దృఢ సంకల్పంతో వృత్తి వ్యాపారాల్లో సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. ప్రారంభించిన అన్ని పనులు సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. ప్రమోషన్ ఛాన్స్ ఉంది. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. అష్టలక్ష్మి స్తోత్ర పారాయణం ఐశ్వర్యకారకం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ మనోధైర్యంతో ముందడుగు వేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. పనిప్రదేశంలో ఎవరితోనూ వాదనల్లోకి దిగవద్దు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ కలహాల్లో సహనం కోల్పోవద్దు. ఒక తీర్థయాత్రకు అవకాశం ఉంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ఆపదలు తొలగుతాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ బుద్ధిబలంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. వ్యాపారంలో ధనయోగాలున్నాయి. గొప్పవారితో పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. మానసికంగా ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. గణపతి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సహచరుల సహకారం తోడ్పడుతుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు అధిగమించే ప్రయత్నాలు విఫలం అవుతాయి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ముందుజాగ్రత్త లేకపోవడంతో ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో ఉద్రిక్తపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులతో మీ అధికార పరిధి పెరుగుతుంది. ఒత్తిడికి గురికాకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరగాలంటే అదనపు కృషి అవసరం. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. ఏకాగ్రత, సహనంతో ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు పనిచేస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. పెట్టుబడుల మీద లాభాలు పెరుగుతాయి. ముందుచూపుతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. కుటుంబంతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
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