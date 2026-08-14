ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారికి అనారోగ్య సమస్యలు- ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త- సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం!

2026 ఆగస్టు 14వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
తెలుగు రాశి ఫలాలు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2026 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today 14th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 14వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగే సంఘటన జరుగుతుంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక లాభాలు ఉత్సాహం కలిగిస్తాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం అనుకూలంగా ఉన్నందున అన్ని విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ప్రభుత్వ పరమైన వ్యవహారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ సహనంతో మెలిగితే అనుకూలంగా మారుతాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల మధ్య అపార్థాలు రాకుండా ఆవేశాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శుభకరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వయంకృషితో ఉన్నతస్థానానికి చేరుకుంటారు. పట్టుదలతో ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. పితృ వర్గం నుంచి ఆర్ధికలబ్ధి ఉంటుంది. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. వ్యాపారంలో వివేకంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు అభివృద్ధికి దోహదపడతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి నూతన అవకాశాలు ఏర్పడుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య వివాదాలు, ఘర్షణలు ఏర్పడే సూచన ఉంది. సంయమనం పాటించాలి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధనతో మనశ్శాంతి, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. సమయపాలన, క్రమశిక్షణతో సకాలంలో అన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గౌరవం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. మీ శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మృదువుగా మాట్లాడం వల్ల సమస్యలు ఉండవు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో చేసే పనులు విజయాన్ని అందిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమయానుకూలంగా నడుచుకోవడం వల్ల మంచి లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఖర్చులు నియంత్రించండి. కుటుంబంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో సానుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి. పెండింగ్ పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా అన్ని పనులు సాఫీగా సాగిపోతాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవం, కీర్తి పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణ పనులు ఊపందుకుంటాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోళ్లు, అమ్మకాలు జోరందుకుంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. నూతన వాహనయోగం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానంలో నిలవాలనుకుంటే క్రమశిక్షణతో పనిచేయాలి. వ్యాపారంలో పాత విధానాలకు స్వస్తి చెప్పి నూతన విధానాలు అవలంబించడం ద్వారా లాభాలు పెరుగుతాయి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఇంటా బయట అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మనశ్శాంతి, ప్రశాంతత లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

నోములు, వ్రతాలు ఎందుకు ఆచరించాలి? మహిళలే ఎక్కువగా చేయడానికి కారణమేంటి?

శ్రావణ మాసం ఎందుకు అంత విశిష్టం? శుక్రవారం లక్ష్మీపూజ నుంచి జన్మాష్టమి వరకు ప్రత్యేకతలు ఇవే!

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASHI PHALALU IN TELUGU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.