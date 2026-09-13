ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి కల్యాణయోగం- శ్రీలక్ష్మీగణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం!

2026 సెప్టెంబర్​ 13వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
రాశిఫలాలు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2026 at 12:06 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today 13th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్​ 13వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు తొలగి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. ఆర్ధిక వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు ఉపయోగపడతాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సామాజిక సేవ కార్యక్రమాల్లో విరివిగా పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనులు వాయిదా వేయకుండా ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించండి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో చేసే ప్రయాణాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు, ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థిక విషయాల్లో తెలివిగా వ్యవహరించాలి. గిట్టనివారి మాటలు పట్టించుకోవద్దు. ప్రయాణాలు ఫలప్రదం అవుతాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా, వ్యక్తిగతంగా అనుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టడానికి అనువైన సమయం. పెద్దల సహకారం, ఆశీర్వాదంతో ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్లారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి కోసం మీరు చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక సమస్యలు తొలగి ధనవంతులవుతారు. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం అవసరం. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

తుల (Libra) :తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా లాభదాయమైన పరిణామాలు ఉంటాయి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సౌమ్య సంభాషణ మేలు చేస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. సత్కార్యాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. వృత్తి పరంగా గొప్ప అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన రోజు. రుణభారం తొలగుతుంది. ఖర్చులు అదుపులోనే ఉంటాయి. ఒక తీర్థయాత్రకు ప్రణాళిక వేస్తారు. అవివాహితులకు కల్యాణయోగం ఉంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మీగణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషం, సౌఖ్యం నెలకొంటాయి. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో అనుకూలత పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను అధికారులు గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం కోసం మీ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఏర్పడిన ప్రతికూల పరిస్థితులను చాకచక్యంగా మీకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. అనవసర ఆందోళనలు తగ్గించుకుని ప్రశాంతంగా ఉండడం మంచిది. బుద్ధిబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఖర్చులు ఆదాయాన్ని మించకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. వృత్తిరీత్యా ఎంతోకాలంగా ఎదురు చూస్తున్న ఒక శుభవార్త అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

సంతానం కోసం చేసే వ్రతం గురించి తెలుసా? పోలాల అమావాస్య కథ, పూజా విధానం ఇవే!

వినాయక చవితి నుంచి మహాలయ అమావాస్య వరకు భాద్రపద మాసంలో వచ్చే పర్వదినాలు, పుణ్య తిథులివే!

TAGGED:

DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.