ఆ రాశివారికి వృత్తి, వ్యాపారాల్లో మెరుగైన అవకాశాలు- కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం!
2026 అక్టోబర్ 13వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 13, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 13th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 13వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. శుభకార్యాల్లో బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. గృహ సంబంధ విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాదేవి ఆరాధన శుభప్రదం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషకరంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. మానసిక ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలున్నాయి. ఎప్పటినుంచో వాయిదా పడుతున్న పనులు ఈ రోజు నెరవేరే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో మీ ప్రణాళికలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. సన్నిహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. శ్రీ లలితా సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూలత ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఒడుదొడుకులు మానసికంగా ఇబ్బంది కలగవచ్చు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనులను వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి. ఇష్ట దైవాన్ని ప్రార్థించడం మంచిది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. నూతన ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆర్థికంగా అనవసర ఖర్చులు తగ్గించి పొదుపుపై దృష్టి సారించడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. దుర్గాస్తుతి పారాయణ శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేనందున ముఖ్యమైన పనుల విషయంలో ఆచితూచి నడుచుకోవాలి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. వ్యాపారంలో సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థికంగా తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం కలగవచ్చు. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభకాలం కొనసాగుతోంది. మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఎప్పటినుంచో వాయిదా పడిన పనులు ఈ రోజు పూర్తయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థికంగా అనుకోని అదృష్టం మీ ఆనందానికి కారణమవుతుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. కళ, సాహిత్య రంగాల్లోని వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంది. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా బలపడతారు. స్థిరాస్తి విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. అదృష్టయోగం ఉంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో శుభ పరిణామాలు జరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ మహాలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అందివచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం మంచిది. వృత్తి పరమైన పురోగతి. ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. సమాజంలో పరపతి, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. బుద్ధిబలంతో ఉద్యోగంలో సమస్యలు అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపార విస్తరణ కోసం చేసే ప్రయాణాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. డబ్బు తెలివిగా ఖర్చు చేయాలి. ఆరోగ్యం కూడా కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. ప్రమాదకరమైన వ్యవహారాలు, సందర్భాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తరం పఠించడం శ్రేయస్సునిస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు ఆశించిన ఫలితాల కోసం పట్టుదలతో వ్యవహరించాల్సిన సమయం. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారాలు పోటీదారులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరిగే సూచన ఉంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అనుకున్న లక్ష్యాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో తలపెట్టిన ప్రతి పని విజయవంతం అవుతుంది. లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతం అవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
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