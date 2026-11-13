ఆ రాశివారికి నేడు ధన యోగం- పెట్టుబడుల్లో మంచి లాభాలు- హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం!
2026 నవంబరు 13వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 13, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 13th November 2026 : 2026 నవంబరు 13వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో నైపుణ్యాలు పెంచుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తారు. వ్యాపారులు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. పెద్దల విలువైన సూచనలు పాటించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. కోపాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కష్టపడి పనిచేసినప్పటికీ ఆశించిన విజయం అంత త్వరగా లభించదు. కొత్త ప్రాజెక్టును ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం కాదు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ప్రయాణంలో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయండి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత పొందవచ్చు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టాలి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు ఎదుర్కోవడంలో మీ అనుభవం ఉపయోగపడుతుంది. పెండింగు సమస్యలు పరిష్కరించడంపై దృష్టి సారిస్తారు. వ్యాపారంలో అందుబాటులో ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చురుకైన బుద్ధితో ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. పదోన్నతులకు అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో గత అనుభవాలు తోడ్పడుతాయి. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన అవకాశాలు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందోత్సాహాలతో నిండి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషంగా గడిచిపోతుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వతంత్ర నిర్ణయాలతో ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. పని ప్రదేశంలో మీ అభిప్రాయాలకు విలువ పెరుగుతుంది. ఆర్థికాభివృద్ధికి అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆర్థికలబ్ధి ఉంటుంది. కుటుంబంతో సంతోషకరమైన సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను అధికారులు గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. ఆర్థికంగా అంత అనుకూలంగా ఉండదు. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం ప్రతికూలతతో నిండి ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో వాదనలు, ఘర్షణలకు అవకాశం ఉంది. భూమి, ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాలతో వ్యవహరించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో అనుభవంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. పెట్టుబడులపై మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. పిత్రార్జితం ద్వారా లాభపడతారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వర్తించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. అధికారుల మద్దతుతో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపారంలో ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశాజనకమైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. ఆదాయాన్ని మెరుగు పరచుకునే ప్రయత్నాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంతో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబంలో ఒక శుభసంధర్బం జరిగే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రతిపాదనలు , ఒప్పందాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఒక సువర్ణావకాశం తలుపు తడుతుంది. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో నూతన ఆలోచనలతో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహిస్తారు. సమాజంలో ప్రజాదరణ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివాష్టకం పఠించడం మరిన్ని శుభాలనిస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అదృష్టయోగం ఉంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక శుభవార్త వింటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.