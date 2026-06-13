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ఆ రాశి వారికి నేడు మానసిక ఒత్తిడి- విపరీతమైన ఖర్చులు- శివారాధన శ్రేయస్కరం!

2026 జూన్ 13వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 12:02 AM IST

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Horoscope Today 13th June 2026 : 2026 జూన్ 13వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్ధిక పరిస్థితి కొంత మానసిక ఒత్తిడికి కారణమవుతుంది. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందభరితంగా ఉంటుంది. స్నేహితులు, ప్రియమైన వారితో సరదాగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మనోబలంతో ముందుకుసాగి సానుకూల ఫలితాలు రాబట్టుతారు. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సహచరుల సహకారంతో అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. స్నేహితుల నుంచి ఆర్థిక లబ్ది పొందుతారు. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కొన్ని శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో చేసే పనులు విజయవంతం అవుతాయి. ముఖ్యమైన సమావేశాలు, చర్చల్లో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరుతో సంతోషంగా ఉంటారు. పదోన్నతులకు ఆస్కారం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరగాలంటే గట్టి ప్రయత్నాలు చేయాలి. ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి పెడితే మంచిది. ధ్యానం, ఆధ్యాత్మికతతో ప్రశాంతత పొందవచ్చు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతంగా నడుచుకోవాలి. ఆరోగ్యం గురించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అత్యంత అనుకూల ఫలితాలు ఉన్నాయి. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. అధికారయోగం సూచితం. వ్యాపారంలో అభివృద్ధి సాధిస్తారు. మీరు చేపట్టే పరోపకార, సామాజిక కార్యక్రమాలతో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఏకాగ్రతతో పనిచేస్తే విజయాలు సాధ్యమవుతాయి. వ్యాపారులకు శుభకాలం. అనేక మార్గాల నుంచి ధనలాభాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. స్థిరాస్తి, గృహనిర్మాణ కార్యక్రమాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఖర్చులు తెలివిగా నిర్వహించాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా అన్ని విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. మనోధైర్యంతో కీలక విషయాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఒక సంఘటన మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. బంధువులతో సంబంధాలు మెరుగు పడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వివాదాలు, కలహాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాదేవి ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో భాగస్వాముల అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వడం మంచిది. కుటుంబంలో కలహాలకు అవకాశం ఉన్నందున మిత భాషణం మంచిది. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో క్రమంగా పురోగతి సాధిస్తారు. ఒక ముఖ్య వ్యవహారంలో ధనలాభాలు అందుకుంటారు. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఒక ఆహ్లాదకరమైన పర్యటనకు అవకాశం ఉంది. ఆస్తికి సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవ, సన్మానాలు అందుకుంటారు. కీలక విషయాల్లో పెద్దల సహకారం, దైవబలంతో పురోగతి సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపు చేయడం మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక స్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కీలక విషయాల్లో పెద్దల సహకారం తీసుకోవడం మంచిది. అనవసర చర్చలు, కలహాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివాష్టోత్తర పఠనం రక్షిస్తుంది.

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