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ఆ రాశి వారు పట్టిందల్లా బంగారం- ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రశంసలు- వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం!

2026 జులై 13వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 13, 2026 at 12:00 AM IST

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Horoscope Today 13th July 2026 : 2026 జులై 13వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగరీత్యా కీలక ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. వ్యాపార నిమిత్తం వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో స్వల్ప ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికి ధైర్యంగా అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రత లోపించడం వలన ఆశించిన ఫలితాలు ఉండకపోవచ్చు. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో సందిగ్ధత నెలకొంటుంది. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు రాకుండా ఖర్చులు అదుపు చేయండి. నూతన ఒప్పందాలు, కొత్త ప్రాజెక్టులు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. అనవసర ఖర్చులతో ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణిస్తుంది. మాటల్లో సంయమనం పాటించండి. బంధువులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించడం మంచిది. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా శాంతం వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. సూర్యనారాయణ మూర్తి ధ్యానం శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పట్టుదలతో ప్రారంభించిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. కుటుంబంలో జరిగే కొన్ని సంఘటనలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో విభేదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మంచి ఫలితాలు పొందుతారు. వ్యాపార పరంగా, ఆర్థికంగా అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. స్నేహితులు, బంధువులతో సరదాగా గడుపుతారు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. దైవబలంతో అన్ని పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. గ్రహాల అనుకూలతతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన పథకాలు, కార్యక్రమాలు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. వృత్తినిపుణులు, ఉద్యోగులు ఇంక్రిమెంట్లు, పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారులు మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. అదృష్టం కలిసివచ్చి ఐశ్వర్యవంతులవుతారు. ప్రారంభించిన ప్రతిపనీ విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రోత్సాహం, ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వ్యాపారంలో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. సమాజంలో గౌరవం, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కొన్ని శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూలత ఉంటుంది. వ్యాపారంలో సకాలంలో తీసుకునే నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు. కనుక అప్రమత్తంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. పనిభారం పెరిగినప్పటికీ ప్రణాళికతో నడుచుకుంటే పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ కుటుంబ ఖర్చులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. డబ్బు వృథాగా ఖర్చవుతుంది. ఒత్తిడితో తీసుకునే నిర్ణయాల వలన నష్టం వాటిల్లుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం ఉంటుంది. వ్యాపారులకు అనుకూలమైన కాలం. ఆర్థిక సమస్యలు రాకుండా ముందస్తుగా పొదుపు చేయడం మంచిది. ఏలినాటి శని ప్రభావం వలన కీలక వ్యవహారాల్లో ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు కానీ ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. అధికారులతో వివాదాలు రాకుండా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శనిధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు చేకూరుతాయి.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయట వ్యతిరేక పరిస్థితులు నెలకొనవచ్చు. సంయమనం పాటించాలి. ఉద్యోగంలో సమస్యలు రాకుండా ముందుచూపుతో నడుచుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఊహించని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు, గొడవలు రాకుండా శాంతంగా వ్యవహరించండి. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం శుభకరం.

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