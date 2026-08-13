ఆ రాశి వారికి వ్యాపారంలో ఈరోజు శుభ ఫలితాలు- కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సంఘటనలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!
2026 ఆగస్టు 13వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : August 13, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 13th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 13వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగితే విజయం సొంతమవుతుంది. కీలక విషయాల్లో నిపుణుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు, వ్యాపారంలో లాభాలు లభిస్తాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపాటు వలన నష్టం కలగవచ్చు. ఆర్థిక సమస్యలు రాకుండా ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో శుభ ఫలితాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. గతంలో రావాల్సిన బకాయిలు వసూలవుతాయి. వృత్తి పరమైన శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. విఘ్న వినాయకుని దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు పని ప్రదేశంలో కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. సహనంతో ముందుకు సాగితే సమస్యలు తొలగుతాయి. పనులు వాయిదా వేయకుండా సకాలంలో పూర్తి చేయడం మంచిది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు రాకుండా ఖర్చులు నియంత్రించండి. అవసరానికి ఆత్మీయుల సహకారం ఉంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతం, ఓర్పు అవసరం. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. సామాజిక సంబంధాలు మెరుగు పడతాయి. కొందరి ప్రవర్తన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వైద్యపరమైన ఖర్చులు పెరగవచ్చు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపార రంగాల్లో విశేషమైన ధనలాభాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవ సన్మానాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. మిత్రుల సహకారంతో అదనపు ఆదాయ వనరులు సమకూర్చుకుంటారు. కుటుంబంలో వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టండి. సూర్యనారాయణ స్వామి ఆరాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అనుకూలత, వ్యాపారంలో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా పరిస్థితులు చాలా అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. సమాజంలో ఆదరణ పెరుగుతుంది. గృహ, వాహన సంబంధిత విషయాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా ఏర్పడిన కఠినమైన పరిస్థితులను మనోధైర్యంతో ఎదుర్కొంటారు. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. బంధుమిత్రుల వ్యవహారాల్లో రాజీధోరణి అవలంబించడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివాష్టోత్తర శతనామావళి పఠనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈరోజు అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. మానసిక ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. దైవానుగ్రహంతో ముఖ్యమైన విషయాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో స్వతంత్ర నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా కొత్త అవకాశాలు లభించే సూచనలున్నాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు లేకుండా నిదానంగా వ్యవహరించడం మంచిది. విశేషమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. ఉద్యోగంలో అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారంలో ధనలాభాలు ఉన్నాయి. నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. సన్నిహితులతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదకరంగా సాగుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలున్నప్పటికీ సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. పెట్టుబడులు, స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాల్లో స్పష్టతతో ఉండాలి. ప్రణాళికలోపంతో ప్రయాణాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్నివిధాలా అనుకూలమైన రోజు. ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా శుభ ఫలితాలు పొందుతారు. ఆదాయం రెట్టింపవుతుంది. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను సంపాదించి పెడతాయి. సేవా రంగంలో పని చేసే వారికి ఈ రోజు బాగుంటుంది. జీతాలు పెరుగుతాయి. పదోన్నతులు వస్తాయి. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. స్పెక్యూలేషన్లు, పెట్టుబడులకు ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ కు సంబంధించి ఈ రోజు మంచి రోజు. ఉద్యోగంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
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