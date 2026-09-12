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ఆ రాశివారికి ఆరోగ్య సమస్యలు- ఆర్థిక ఇబ్బందులు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2026 సెప్టెంబర్​ 12వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
రాశిఫలాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 12th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్​ 12వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆలస్యం చేయకుండా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకెళ్తే సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుభవంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నెరవేరుస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు. వృత్తి వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి అదృష్టం కూడా తోడవడంతో ప్రారంభించిన పనులు అనుకున్నదానికంటే వేగంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా బలపడతారు. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో శ్రమ, ఒత్తిడి అధికంగా ఉంటాయి. లక్ష్యం నుంచి దృష్టి మరలకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు లేకుండా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కుటుంబ విషయాల్లో సహనంతో ఉండాలి. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తే ప్రతికూల పరిస్థితులు కూడా అనుకూలంగా మారుతాయి. వృత్తిరీత్యా కొత్త ప్రాజెక్టులు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ప్రియమైన వారితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన ప్రశంసలు, గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో తలెత్తే సమస్యలు సునాయాసంగా పరిష్కరిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబసభ్యుల ప్రోత్సాహంతో కీలక వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. దైవబలం సహకరిస్తోంది. ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు సాధ్యమవుతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యులతో, స్నేహితులతో, సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. పని ప్రదేశంలో ఎవరితోనూ అనవసర చర్చల్లోకి దిగవద్దు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో గొడవలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు అశాంతి కలిగిస్తాయి. కోర్టు కేసులకు సంబంధించి జాగ్రత్త వహించండి. ఆధ్యాత్మిక సాధన మీకు కఠిన సమయాల్లో సహాయం చేస్తుంది. శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. దైవానుగ్రహంతో అన్ని సుఖసంతోషాలను అందుకోగలుగుతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ యోగాలున్నాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితి లభిస్తుంది. అవివాహితులు శుభవార్తలు వింటారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభ సమయం కొనసాగుతోంది. ప్రారంభించిన కార్యక్రమాలు విజయవంతంగా పూర్తి చేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు ఉంటాయి. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ట, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ధనలాభాలు ఉంటాయి. పిత్రార్జితం ద్వారా లాభపడతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. నూతన నిర్ణయాలు అమలు చేయడానికి అనువైన సమయం. వ్యాపార పరంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతాయి. పెట్టుబడుల నుంచి ఆశించిన ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కీలక విషయాల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ, ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన పురోగతి లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా మీ శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభించే సూచనలున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణించవచ్చు. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి సహకారం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం రక్షిస్తుంది.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. గ్రహగతులు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. కళారంగంలో వారు నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. స్థిరాస్తి వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ సమస్యలు వివేకంతో పరిష్కరిస్తారు. సమాజంలో మీ పేరు, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. శని ధ్యానంతో మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.

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