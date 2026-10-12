ఆ రాశి వారికి ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన అవకాశాలు- శ్రీ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం!
2026 అక్టోబర్ 12వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 12, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today 12th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 12వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆర్థిక స్థితి ఉన్నతంగా ఉంటుంది. వ్యక్తిగతంగా సంతృప్తి కలిగించే కొన్ని సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి మీరు చేసే ప్రయత్నాలకు సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో గత పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు పొందుతారు. మీ సమర్ధతకు తగిన గుర్తింపు, ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు తొలగి క్రమంగా అనుకూలత ఏర్పడుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో మీ నిర్ణయాలకు విలువ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు పడుతుంది. కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు ఆందోళన కలిగించవచ్చు. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న విభేదాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. సూర్య భగవానుని ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆలస్యం చోటు చేసుకోవచ్చు. అనుకున్న ఫలితాలు లభించే వరకు ప్రయత్నాలు ఆపవద్దు. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కుటుంబంలో వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడుతాయి. వ్యాపారులు పోటీ దారులపై విజయం సాధిస్తారు. మీ కృషికి అనుగుణంగా ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. సన్నిహితులతో, ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆర్థికంగా ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడుతాయి. వ్యాపారులు పోటీ దారులపై విజయం సాధిస్తారు. మీ కృషికి అనుగుణంగా ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. సన్నిహితులతో, ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆర్థికంగా ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మ విశ్వాసంతో చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తించిన ప్రోత్సహిస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆశించిన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. గత కొంతకాలంగా వాయిదా పడుతున్న ముఖ్యమైన సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివాష్టకం పఠిస్తే మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని ఆటంకాలు ఉన్నప్పటికీ చివరకు ఆశించిన ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి. ఆర్థికంగా శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆదాయం పెరగడం ఉరటనిస్తుంది. కుటుంబంలో శుభప్రదమైన వాతావరణం ఉంటుంది. పెద్దల ప్రోత్సాహంతో ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకమైన రోజు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు, పదోన్నతులు అందుకుంటారు. ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉంటుంది. కుటుంబజీవితాన్ని సంపూర్ణంగా ఆనందిస్తారు. స్నేహితులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. సన్నిహితులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. కుటంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ లలితాసహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గత కొంతకాలంగా అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. ఉద్యోగంలో ఆగిపోయిన పనుల్లో కదలిక వస్తుంది. వృత్తి పరంగా మీ సమర్ధతను నిరూపించుకునే అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆందోళన కలిగించవచ్చు. ఖర్చులను నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి. కుటుంబ సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. దుర్గాస్తుతి పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో వేగం పెరుగుతుంది. మనోబలంతో ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా ప్రయోజనకరమైన పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. మీ ప్రయత్నాలకు మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో విజయం, వ్యాపారంలో ధనలాభం, గౌరవం, ప్రశంసలు పెరుగుతాయి. పోటీ పరిస్థితుల్లో కూడా అనుకూలత ఉంటుంది. అవసరానికి డబ్బు సర్దుబాటు అవుతుంది. కుటుంబ పెద్దల ఆశీస్సులు బలాన్నిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.
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