ఆ రాశివారికి నేడు కుటుంబ కలహాలు- అనారోగ్య సమస్యలు- శివారాధన శ్రేయస్కరం!
2026 నవంబరు 12వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : November 12, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today 12th November 2026 : 2026 నవంబరు 12వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా కొత్త ప్రాజెక్టులు, అసైన్మెంట్స్ మొదలు పెట్టడానికి మంచి రోజు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో చిన్న చిన్న ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే అధిగమించవచ్చు. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి మార్గం సుగమం అవుతుంది. ఆశయ సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారాభివృద్ధికి మెరుగైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ప్రియమైన వారితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివపార్వతుల ఆలయం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కీలక సమస్యల పరిష్కారంలో మీ అనుభవం ఉపయోగపడుతుంది. వ్యాపారంలో పరిస్థితులను సమగ్రంగా పరిశీలించిన పిదప నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆర్థికంగా అనవసర ఖర్చులు అదుపు చేసి, పొదుపుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివ సహస్రనామాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో చురుగ్గా వ్యవహరించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో తెలివైన నిర్ణయాలతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా సరైన ప్రణాళికతో ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. లింగాష్టక పారాయణ శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్వయంకృషితో ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. భవిష్యత్ ప్రణాళికలు అమలు చేయడానికి సరైన సమయం. వ్యాపారంలో పరిస్థితులను సమీక్షించుకుంటూ ముందుకెళ్లడం మంచిది. ఆదాయాభివృద్ధికి ఆశాజనకమైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పనిచేస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. రుద్రాష్టకం పారాయణం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. ఉద్యోగంలో మీకంటూ ప్రత్యేకమైన స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చేసే ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టుదల, ఏకాగ్రత పెంచాలి. నూతన పరిచయాలు వ్యాపారాభివృద్ధికి ఉపయోగపడతాయి. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడంపై దృష్టి సారిస్తారు. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే క్రమంగా ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో మేలు జరుగుతుంది. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త సవాళ్లను స్వీకరించి దైర్యంగా ముందడుగు వేస్తారు. మీ వ్యక్తిత్వానికి ప్రత్యేకమైన ఆదరణ లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. కీలక ఒప్పందాల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన విలువైన సమాచారం అందుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివాష్టోత్తర శతనామావళి పాటించడం శ్రేయోదాయకం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. అందివచ్చిన అవకాశాలను పూర్తిగా పరిశీలించి వినియోగించుకోవాలి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చుల ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సూచనలు ఉపయోగపడతాయి. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి నిపుణులకు, ఉద్యోగులకు అనుకూలమైన రోజు. మీ కర్తవ్య నిర్వహణలో మంచి గుర్తింపు పొందుతారు. ఉన్నతాధికారులతో జరిగే సమావేశాలు ఫలప్రదం అవుతాయి. ఆదాయవృద్ధికి సంబంధిన శుభవార్త వింటారు. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందోత్సాహాలతో నిండి ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకునే అవకాశాలు లభిస్తాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో లాభనష్టాలు బేరీజు వేసుకుంటూ ముందుకు సాగడం మంచిది. పొదుపు ప్రణాళికలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందదాయకంగా ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు రాకుండా ముందుచూపుతో నడుచుకోవాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వివేకవంతమైన నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్లడం మంచిది. కీలకమైన బాధ్యతలు ప్రాధాన్యత క్రమంలో నిర్వహించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. నిరంతర కృషితో శాంతి నెలకొంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివాభిషేకం సత్ఫలితాన్నిస్తుంది.
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