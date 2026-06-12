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ఆ రాశివారికి నేడు డబ్బు నష్టపోయే ప్రమాదం!- పని ప్రదేశంలో వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది!

2026 జూన్ 12వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 12, 2026 at 12:01 AM IST

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Horoscope Today 12th June 2026 : 2026 జూన్ 12వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగడం వల్ల ఈ రోజంతా సుఖ శాంతిమయంగా గడుస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. కీలక వ్యవహారాల్లో చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలతో నష్టం కలుగుతుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి కావాలంటే బలమైన సంకల్పం అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పరిస్థితి అంత ఆశాజనకంగా ఉండదు. పనిభారం, ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. నిర్ణయాల్లో స్థిరత్వం అవసరం. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ప్రియమైన వారితో విబేధాలు కుటుంబ వాతావరణాన్ని అనిశ్చితికి గురిచేస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో సానుకుల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. మీ బుద్ధిబలం, సమయస్ఫూర్తి మీకు విజయాన్ని అందిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నాయి. ముందస్తు ప్రణాళికతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో బంధుమిత్రుల సూచనల మేరకు నడుచుకోవడం మంచిది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను చాటుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో భాగస్వాముల నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కీలక సందర్భాల్లో సమయోచితంగా, ప్రశాంతంగా వ్యవహరించడం మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆరాధన శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలు అధిగమించవచ్చు. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఆత్మీయుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం ఉత్తమం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. ప్రియమైన వారితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. శుభప్రదమైన భవిష్యత్తు గోచరిస్తోంది. అన్ని పనులు అనుకూలంగా సాగుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో గొప్ప ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఒక శుభవార్త మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాల కోసం మీ కృషి, ప్రయత్నాలు పెంచాలి. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. పని ప్రదేశంలో వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. వ్యాపారంలో ఊహించని సవాళ్లతో లాభాలు తగ్గుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. డబ్బు విపరీతంగా ఖర్చవుతుంది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు పాటించడం మంచిది. నిర్ణయాల్లో స్పష్టత ఉండేలా చూసుకోండి. కొందరి ప్రవర్తన ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. శత్రుభయం పొంచి ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులకు ఆటంకం కలగకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. అనవసర భయాందోళనలు దరిచేరనీయకండి. మనోబలం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ధనయోగం బలంగా ఉంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు, సహనం అవసరం. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శ్రేయస్కరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కాలం సర్వత్రా అనుకూలిస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయ పరంపరలు కొనసాగుతాయి. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వ్యాపారంలో విశేషమైన లాభాలు ఆర్జిస్తారు. సమాజంలో కీర్తిప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ధన, వస్త్ర లాభాలున్నాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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