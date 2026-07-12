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ఆ రాశి వారికి నేడు వృత్తిరీత్యా ఒక సువర్ణావకాశం- ధనలాభాలు విశేషంగా ఉన్నాయి!

2026 జులై 12వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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Horoscope Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 12, 2026 at 12:06 AM IST

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Horoscope Today 12th July 2026 : 2026 జులై 12వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తిరీత్యా ఒక సువర్ణావకాశం నేడు మీ ఇంటి తలుపు తట్టవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం మంచిది. ధనలాభాలు విశేషంగా ఉంటాయి. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం తగిన పొదుపు చేసుకోగలుగుతారు. వ్యాపారంలో మీకంటూ గుర్తింపు సాధిస్తారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించడానికి మంచి రోజు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. మీ నిర్ణయాలను అందరూ గౌరవిస్తారు. పొదుపు ప్రణాళికలు పాటించడం ద్వారా ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబంలో ఉత్సవాలు, వేడుకలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శుభసమయం నడుస్తోంది. సమాజంలో గౌరవం, గుర్తింపు లభిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. వృత్తిరీత్యా విశేషమైన ధనలాభాలు అందుకుంటారు. నలుగురిలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ మీ కృషి, కఠిన శ్రమ కారణంగా చక్కని ఫలితాలు అందుకుంటారు. ప్రారంభించిన పనులను మధ్యలో ఆపేయవద్దు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు దిగవద్దు. ఆరోగ్యం అంతగా సహకరించకపోవచ్చు. సూర్యాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఒక వ్యవహారంలో పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో మనశ్శాంతి పొందుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

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కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో విజయావకాశాలు కొనసాగుతాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్ధిక వ్యవహారాలు అనుకున్నవిధంగా సాగుతాయి. నూతన వాహనయోగం ఉంది. కుటుంబ బాధ్యతలు సక్రమంగా నెరవేరుస్తారు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి కావాలంటే పట్టుదలతో ప్రయత్నించాలి. ఉద్యోగంలో సహకార భావంతో ముందుకెళ్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆదాయంతో ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అద్భుతమైన శుభకాలం నడుస్తోంది. ఎన్నాళ్లుగానో ఎదురు చూస్తున్న ఓ శుభవార్త అందుకుంటారు. ప్రారంభించిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపారులు విశేషమైన లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా మీ ప్రయత్నాలను మాత్రం ఆపవద్దు. కష్టేఫలి అనే సూత్రంతో పనిచేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా పనిచేయడం మంచిది. ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు ఉండవచ్చు. వృథా ఖర్చులు నివారించడం మంచిది. కుటుంబంలో కలహపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. వీలైనంత వరకు మౌనంగా ఉండడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. శని ధాన్యంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పట్టుదలతో కృషి చేస్తే లక్ష్యాలు నెరవేరుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ అంచనాలు తారుమారు కావచ్చు. సంయమనం పాటించండి. మనోధైర్యంతో ముందుకెళ్తే సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఖర్చులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులు, వృత్తినిపుణులకు లాభదాయకమైన రోజు. అన్ని రంగాల వారు మంచి లాభాలతో పాటు పదోన్నతి పొందే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. మీ ప్రయత్నాలకు ఉన్నతాధికారుల ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. కీలక నిర్ణయాలు ఆలోచించి తీసుకుంటే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్వయంకృషితో అభివృద్ధి దిశలో ముందుకు సాగుతారు. వ్యాపారంలో మీ ప్రయత్నాలు ఆశించిన ఫలితాన్నిస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. నూతన గృహనిర్మాణ పనులు వేగవంతం అవుతాయి. కుటుంబంలో శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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