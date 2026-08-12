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ఆ రాశి వారికి శుభకాలం కొనసాగుతోంది- వ్యాపారాల్లో విజయాలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2026 ఆగస్టు 12వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
రాశి ఫలాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2026 at 12:00 AM IST

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Horoscope Today 12th August 2026 : 2026 ఆగస్టు 12వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

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మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు పూర్తి కావాలంటే పట్టుదల అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరగవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు నియంత్రించాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సున్నితంగా వ్యవహరించాలి. ఆస్తి వ్యవహారాలు, చట్టపరమైన కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభకాలం కొనసాగుతోంది. ఆశయాలు, లక్ష్యాలు నెరవేరుతాయి. ప్రారంభించిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరిగినా అనుకూల ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఉద్యోగంలో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు ఉండవు. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఇంట్లో శాంతియుత వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో సమష్టి కృషితో మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఆర్థికంగా పురోగతి లోపిస్తుంది. ఖర్చులు అదుపు చేయడం మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శ్రేయస్కరం.

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సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మానసిక ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో పురోగతి, మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో సమస్యలు తెలివిగా పరిష్కరించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలకు సంబంధించిన చర్చలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

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కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా ఊహించని అద్భుతమైన అవకాశం అందుకుంటారు. అందివచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. దైవానుగ్రహంతో శుభఫలితాలు కలుగుతాయి. ప్రణాళికాబద్ధమైన కృషితో ఆర్థికాభివృద్ధి, ఉద్యోగంలో పురోగతి సాధిస్తారు. స్థిరాస్తి వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. కుటుంబంలో శుభాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ కర్తవ్య నిర్వహణకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ముందుచూపుతో నడుచుకుంటే లాభాలు పెరుగుతాయి. ఖర్చులు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. కుటుంబంలో సమస్యలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

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వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలంతో చేపట్టిన పనులు సజావుగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవం, గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ధన, కనక, వాస్తు, వాహన యోగాలున్నాయి. మానసికంగా ఆనందంగా ఉంటారు. ప్రయాణాల్లో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

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ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మనోధైర్యంతో వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ముఖమైన విషయాల్లో ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. కుటుంబ కలహాల్లో మౌనం పాటించడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

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మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు శుభ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవం, అధికార యోగం ఉంటాయి. వ్యాపారంలో మంచి ధనలాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. మహాలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

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కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. అదృష్టయోగం ఉంది. దైవానుగ్రహంతో ఈ రోజు అన్ని రంగాల్లో విజయాన్ని చూస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు, సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా కీర్తి పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం సంతృప్తి, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

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మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. మితవ్యయం శ్రేయస్కరం. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలున్నప్పటికీ ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక సాధన మేలు చేస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.

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