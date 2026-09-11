ఆ రాశివారికి వృత్తి వ్యాపారాల్లో పట్టిందల్లా బంగారం- కుటుంబంలో శుభకార్యాలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!
2026 సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : September 11, 2026 at 12:10 AM IST
Horoscope Today 11th September 2026 : 2026 సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. గిట్టని వారు తప్పుదోవ పట్టించే ప్రమాదం ఉంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సంయమనం పాటించాలి. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే కాలం. పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉండవచ్చు. చిన్న విషయాలు పెద్దవి చేసుకోవద్దు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు. సహనంతో వేచి చూడాలి. ఆర్థికంగా నూతన ప్రయత్నాలకు అనుకూలమైన సమయం కాదు. సన్నిహితులతో మనస్పర్థలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభకాలం నడుస్తోంది. అన్నివిధాలా అనుకూలమైన సమయం. వృత్తి వ్యాపారాల్లో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. ఆత్మీయులతో ఆనందకరమైన సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. వచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఆర్థికంగా సమయోచిత నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. శివాభిషేకం ఉత్తమ ఫలితాలనిస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు, వ్యాపారులకు మంచికాలం. అనుకున్న పని నెరవేరుతుంది. ముఖ్యమైన విషయాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబ విషయాల్లో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆర్థిక పరిసితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపు తప్పకుండా చూసుకోండి. బంధుమిత్రులతో మాటపట్టింపులు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ప్రమాదకర ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోవాలి. దైవానుగ్రహంతో తలపెట్టిన పనులు పూర్తవుతాయి. పనిప్రదేశంలో తోటివారితో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్తగా మసలుకోండి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా సకాలంలో పూర్తి చేయడం మంచిది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ విషయాల్లో సహనంతో ఉండాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ప్రారంభించిన పనులు చకచకా పూర్తవుతాయి. ఎంతోకాలం నుంచి ఎదురు చూస్తున్న ఒక శుభవార్త అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభయోగాలున్నాయి. భూ, గృహ, ధన వ్యవహారాలలో అనుకూలత ఉంటుంది. నూతన కార్యక్రమాలు ఫలప్రదం అవుతాయి. కుటుంబంలో సందడి వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రత లోపించకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. అధికారులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కొందరి ప్రవర్తన ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం శక్తినిస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉంటాయి. కష్టపడి పనిచేస్తే లక్ష్యాలు నెరవేరుతాయి. ఉద్యోగంలో ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వ్యాపారరీత్యా వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక వార్త బాధ కలిగిస్తుంది. బంధువులతో కలహాలు, గొడవలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కీలక నిర్ణయాల విషయంలో ఆలోచించి ముందడుగు వేయాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో గిట్టనివారు తప్పుదోవ పట్టించే ప్రమాదముంది. ఆచి తూచి అడుగేయాలి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు, గుర్తింపు లభిస్తాయి. వ్యాపార లావాదేవీలు అనుకూలిస్తాయి. ఆర్థికంగా విశేషమైన లాభాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
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