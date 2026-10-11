ఆ రాశి వారికి ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం- శివారాధన శ్రేయస్కరం!
2026 అక్టోబర్ 11వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : October 11, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today 11th October 2026 : 2026 అక్టోబర్ 11వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి.
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో అనుకూలతతో పాటు ధనలాభాలు కూడా కలిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో వ్యవహరించి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ఫలప్రదం అవుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో కార్యసిద్ధి, విజయం చేకూరుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రయత్నాలకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. నూతన బాధ్యతలు కొంత ఒత్తిడి కలిగించవచ్చు. సమయపాలన, క్రమశిక్షణతో వ్యవహరిస్తే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. మానసిక ఆనందం కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో కొంత ఆలస్యం ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు, గౌరవం లభించే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా తొందరపాటు నిర్ణయాలు నివారించడం మంచిది. ప్రయాణాల్లో ఆందోళన, అలసట ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ధనలాభం, కుటుంబ సౌఖ్యం, బంధుమిత్రుల సహకారం లభిస్తాయి. మీ ఆదాయ వనరులు పెరగవచ్చు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. సమాజంలో గౌరవం, గుర్తింపు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో మీ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. అయితే చిన్న చిన్న ఆటంకాలు ఎదురుకావచ్చు. సహనంతో ప్రయత్నిస్తే అనుకూలత పెరుగుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో ధైర్యంగా తీసుకునే నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాన్నిస్తాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ధనలాభం, గౌరవంతో పాటు కార్యసిద్ధి కూడా ఉంటుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఒక శుభవార్త మీ సంతోషాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. కుటుంబ విషయాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ధనలాభం, కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓర్పుతో వ్యవహరిస్తే పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారుతాయి. ధనలాభం, కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ధనసంపదలు, సంతోషం, అదృష్టం కలిసి వస్తాయి. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. వృత్తి పరంగా ప్రోత్సాహకరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. గృహ వాతావరణం సంతోషంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో శ్రమ, పనిభారం పెరగవచ్చు. ఆర్థికంగా పెరిగిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సమస్యలు మానసిక ఒత్తిడికి కారణమవుతాయి. మాటతీరు విషయంలో నిగ్రహం పాటించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రయత్నాలకు సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. మనోధైర్యంతో ముందుకుసాగి ఆశించిన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్న చిన్న అపార్ధాలు చోటు చేసుకోవచ్చు. సంయమనం పాటించండి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమించి ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. ప్రత్యర్థులపై పైచేయి సాధిస్తారు. ధనలాభం, ఐశ్వర్యం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. సమాజంలో గౌరవం, యశస్సు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనంతో మరిన్ని శుభాలు చేకూరుతాయి.
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